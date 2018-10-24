Банк России выявил первые поддельные 200-рублевые купюры

Центральный банк РФ впервые выявил поддельные купюры номиналом 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Три фальшивые банкноты были обнаружены в третьем квартале 2018 года. В Центробанке не уточнили, когда именно была выявлена подделка.

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Чаще всего в третьем квартале 2018 года подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей – больше 7,6 тыс. копий. Фальшивые банкноты по 1 тыс. рублей встречались 2,4 тыс. раз, по 500 рублей – около 200 раз.

Сотрудники ЦБ выявили 95 поддельных купюр по 2 тыс. рублей. Впервые их подделали в прошлом квартале.