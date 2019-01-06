В Петербурге в рождественскую ночь будут ездить автобусы и работать метро

В ночь с 6 на 7 января в Петербурге будут ездить автобусы и работать основные станции метрополитена. Об этом сообщают пресс-службы СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и городской подземки.

Ночью будут работать автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. С полуночи до 6:00 7 января от станции метро «Проспект Ветеранов» по одноименному проспекту до улицы Пионерстроя будут курсировать троллейбусы маршрута №37. Интервал движения транспорта составит 30 минут. Оплатить проезд в автобусах можно будет покупкой разового билета или электронным кошельком.

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В рождественскую ночь горожане смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Закрыты будут вторые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», а также «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 7 января пассажиры смогут купить только жетоны за наличные, активация интернет-платежей будет недоступна. Войти на станции можно будет по жетонам и проездным билетам.