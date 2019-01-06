Празднование Рождества в Петербурге в 2019 году: ярмарки и шоу

Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Фейерверки, 3D видео, огненные и световые представления порадуют жителей и гостей Северной столицы. Символ события – Вифлеемская звезда, которая в этом году загорится вновь, сияя и искрясь, знаменуя наступление Рождества.

Самые именитые и титулованные команды пиротехников будут показывать свои шоу поочередно с разных пусковых точек. В фестивале примут участие мастера огня, света и лазера, танцоры, художники, дизайнеры 3D графики и анимации.

На фасаде Биржи появятся художественные образы, созданные в виртуальной реальности и живые картины, возникающие и трансформирующиеся прямо на глазах у зрителей. Во время мероприятия находиться лучше всего на Биржевой площади.

Где: Стрелка В.О.

Когда: 7 и 8 января с 19:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/festivalfire

Вечер живого джаза JazzLIke в Музее советских игровых автоматов

Вечер в лофтовых интерьерах Музея советских игровых автоматов станет глотком свежего воздуха. Здесь не прозвучат шаблонные «хиты», только творчество в чистом виде.

Для тех, кто выступает на таких мероприятиях, самое ценное – яркие впечатления зрителей, поэтому артисты выкладываются по максимуму. Поэтому у них получается играть такую искреннюю и эмоциональную музыку.

Где: пл. Конюшенная, 2В

Когда: 6 января в 20:30; затем по пятницам и субботам в 20:30

Сколько: от 650 рублей

Фото: iGoEvent

«Арт-Маркет на Елагином острове» 2019

На Елагином острове можно не только гулять по живописным местам, но и приобрести необычные праздничные сувениры. Никто не уйдет грустным, голодным или с пустыми руками: здесь можно будет купить мед, соленья и варенья, фрукты и сухофрукты, национальную одежду, сувениры, игрушки, аксессуары.

Чтобы повеселить гостей, организаторы мероприятия продумали увлекательную программу, в состав которой войдут конкурсы, выступления артистов, мини-театральные сценки и многое другое.

Где: Елагин остров, 2-й Елагин мост, 4

Когда: 7 и 8 января с 12.00 до 20.00; с 11 по 27 января по пятницам с 15:00 до 20:00, субботам и воскресеньям с 12:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/artmarketart

«Новогодний Базар» в Новой Голландии

Во дворе здания «Бутылка» в Новой Голландии пройдет ежегодный «Новогодний Базар». Вокруг 8-метровой елки разместятся 14 киосков с подарками и едой. На двух дополнительных прилавках будут готовить новогодние блюда и согревающие напитки. Во дворе установят уличные очаги и кресла.

В этом году на «Новогоднем Базаре» в благотворительном киоске заработает «Новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для людей, находящихся в непростых ситуациях, но нуждающихся в самых простых вещах – во внимании и поддержке. Сбор будет осуществляться для подопечных «Ночлежки», фонда «Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Тёплый дом», благотворительного проекта «Мать и дитя» и Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района. Подарки адресатам доставят волонтеры.

Украсили всю территорию острова: к двум огромным щелкунчикам, несущим караул у входа в «Бутылку», добавился еще один, со стороны здания «Кузни». Все павильоны украшены еловыми гирляндами, на понтоне расположилась пирамида из гигантских елочных шаров, а на деревьях зажглись моравские рождественские звезды. В центре острова работает освещенный гирляндами открытый каток.

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2

Когда: 7 и 8 января с 11:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/newhollandsp

Выставка «Рождественские и новогодние подарки»

На выставке в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости жители и гости города на Неве смогут увидеть детские подарки времен дореволюционного Петербурга и Ленинграда. В коллекцию попали куклы, миниатюрная посуда, упаковки от кондитерских изделий и елочные игрушки. Большинство предметов впервые будут представлены публике.

На выставке будут проводиться интерактивные программы «Зимние радости», предназначенные для учащихся младших классов и семейной аудитории. Помимо этого, пройдут мастер-классы по декупажу «Подарок к Рождеству».

Где: Нарышкин бастион Петропавловской крепости

Когда: до 3 февраля каждый день с 11:00 до 18:00; в среду – выходной

Сколько: от 100 рублей

Фото: пресс-служба мероприятия

Рождественская арт-ярмарка в Arts Square Gallery

Рождественскими ярмарками сложно кого-то удивить, но маркет в Arts Square Gallery многим выделяется среди событий такого формата. На первом этаже пространства вы найдете вещи, сделанные известными петербургскими художниками. Это игрушки по эскизам Михаила Шемякина, картины Марины Икоку, сувениры Алины Путятичной, а также изделия других авторов.

На ярмарку стоит заглянуть не только ради покупок, но и за рождественским настроением: согреться глинтвейном или кофе, а также посмотреть на красивые вещи.

Где: Итальянская, 5

Когда: 6 и 7 января с 14:00 до 23:00

Сколько: вход свободный

Фото: Instagram / @arts_square_gallery