Смольный: Строители петербургского метро прекратили забастовку, связанную с невыплатой зарплат

Метростроители в Петербурге прекратили забастовку, объявленную из-за невыплат зарплат. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метро возобновлены и идут в обычном режиме.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, выехавший на место для выяснения ситуации, сообщил журналистам: «Забастовка завершилась. Завтра в 17:00 мы собираемся в помещении “Метростроя” во главе с вице-губернатором Николаем Бондаренко и сидим там, пока не отработаем весь алгоритм получения заработной платы в этом году. То есть мы будем вмешиваться в хозяйственную деятельность “Метростроя”, но другого выхода нет».

Бондаренко заявил, что строители получат получат 27 декабря деньги за два месяца, пишет ТАСС. «Завтра им [рабочим] к вечеру должна быть выплачена зарплата за сентябрь и октябрь, остается вопрос только по ноябрю. Завтра к вечеру каким-то образом решим. Завтра планируется подписание мирового соглашения в присутствии нотариуса и представителя налоговой службы, которое снимет ограничения с инкассо по счету “Метростроя”. Таким образом, у нас появится возможность оплатить деньги, которые необходимы для погашения зарплаты в размере 900 млн рублей», – сказал Бондаренко.

Днем 26 декабря около 30 рабочих утренней смены «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку и отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге. Они заявили, что будут бастовать до тех пор, пока не получат зарплату. Охрана не пустила в шахту и вечернюю смену.

На место приезжал замдиректора «Метростроя» Владимир Харенков. Он объяснял протестующим, что задержка выплат связана с арестом счетов компании налоговой инспекцией. Со слов Харенкова, «проблема решается» и завтра рабочие «возможно получат» свою зарплату.

Пресс-служба «Метростроя» сообщила, что компания сдала комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму порядка 1 млрд рублей и ожидает их оплаты до окончания2018 года. В ответ КРТИ заявил, что принял у «Метростроя» работ на сумму более 750 млн рублей и деньги у компании на зарплаты должны быть.