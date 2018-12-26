Сотрудники «Метростроя» объявили голодовку и отказались выходить из шахты из-за невыплаты зарплат

Сотрудники «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку и отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге, пока не получат зарплату. Об этом во время онлайн-трансляции во «ВКонтакте» сообщил член партии КПРФ Андрей Язов, который находится около шахты.

По словам рабочих, зарплату им не выплачивают с сентября 2018 года.

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«Стоим у входа на площадку. Утренняя смена – около 30 человек должны были закончить к 15:00, но объявили забастовку и отказались выходить», – рассказал Язов.

К забастовке присоединились и рабочие вечерней смены. Однако внутрь шахты их не пускает охрана. «Фонтанка» пишет, что к бастующим приехал замдиректор «СМУ-11» Владимир Харенков и пояснил, что задержки зарплат связаны с тем, что налоговая арестовала счета компании. Со слов Харенкова, «проблема решается». Он добавил, что завтра метростроевцы «возможно получат» зарплату.

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство подземки, ушел в отставку 26 декабря.

Пресс-служба «Метростроя» сообщает, что компания сдала комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму порядка миллиарда рублей и ожидает их оплаты до окончания 2018 года. «Как только средства поступят на счета, они будут направлены на выплату заработной платы работникам», – сообщили в компании.