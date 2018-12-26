Россияне назвали лучших актеров, музыкантов и писателей 2018 года

Россияне считают актером 2018 года Сергея Безрукова, музыкантом года – Филиппа Киркорова. Звание «писателя года» Александр Пушкин разделил с Захаром Прилепиным и Дарьей Донцовой. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственный ежегодный опрос.

Безруков получает это «звание» несколько лет подряд. Актера выбрали 8% респондентов. За ним следуют Константин Хабенский (5%) и Владимир Машков (4%).

Филиппа Киркорова выбрали 10% голосовавших. На втором месте пианист Денис Мацуев (6%), на третьем – Николай Басков (5%). За ними следуют Алла Пугачева, скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров (по 3%).

Исследователи отметили, что ситуация с писателями самая «тяжелая»: содержательные ответы при опросе набирают не более 2%. Лидерами стали: Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.

Лучшими фильмами, по результатам опроса, стали отечественные «Движение вверх» и трилогия «Гоголь» (по 3%), «Мстители» и «Т-34» (по 2%). Среди сериалов самыми популярными оказались проекты «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» (по 5%), «Пес», «След» и «Тайны следствия» (по 4%).

В исследовании ВЦИОМ 2018 года приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.