Глава ГИБДД Черников предложил увеличить штрафы за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 км в час. Об этом сообщает «Интерфакс».

В интервью радиостанции «Милицейская волна» Черников назвал «минимизированными» действующие в настоящее время штрафы. Он отметил, что превышение скоростного режима – это одно из самых серьезных нарушений ПДД.

Черников добавил о возможности снижения порога ответственности с 20 км в час до 10 км в час.

«Вот здесь нужно все переосмыслить. Снижать ли порог или усиливать ответственность, но, в первую очередь, в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения рано. Они не должны быть или должны быть очень сильно и серьезно взвешены», – заявил он.

В России штраф за превышение скорости более чем на 20 км в час составляет 500 рублей, а с учетом его уплаты в «льготный период» (в течение первых 20 дней) через портал «Госуслуги» – 250 рублей.

В середине декабря правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км в час.