Правительство РФ предложило штрафовать за превышение скорости на 10-20 километров в час

Комиссия по безопасности дорожного движения правительства РФ предложила ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч. Об этом сообщает «Коммерсант».

Соответствующее поручение было выдано МВД и Министерству транспорта. Они должны проработать вопрос до 1 февраля 2019 года.

Ведомства также займутся возможностью ужесточения ответственности за езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил остановки и стоянки.

С 2013 года водителей наказывают за превышение скоростного лимита более чем на 20 км/ч. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года в России вынесли более 81 млн постановлений о превышении на 20-24 км/ч.