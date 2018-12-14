Улицу Типанова украсят более 200 кленов

В 2019 году сквер на улице Типанова в Московском районе полностью изменит свой облик. В нем высадят 203 клена с красными и зелеными листьями, которые будут чередоваться между собой. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В сквере приведут в порядок дорожки и газоны, разобьют цветник, установят современные скамейки и урны.

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Перед посадкой молодых кленов специалисты выкорчуют пораженные графиозом вязы. Грибковая болезнь, которая приводит к полному усыханию деревьев, поразила петербургские вязы в 2005 году. Заболевшие растения заменяют другими видами.

Всего в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят более 100 территорий города.