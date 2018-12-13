В Невском районе появится сад с амфитеатром и обзорными площадками

Сад с обзорными площадками на деревянных настилах, амфитеатром и качелями появится в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Проект благоустройства территории вокруг Ивановского водоема готов и прошел экспертизу. Его должны реализовать до конца 2019 года. На обновление сада выделили 214 млн рублей.

Площадь сада вокруг водоема составляет 7,3 га. На настоящий момент территория находится не в лучшем состоянии, отдельные участки заболочены.

Петербуржцы и общественные деятели неоднократно обращались в комитет по благоустройству с просьбой обустроить запущенный сад. Подрядчика определили на конкурсной основе.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в саду проведут дренажные работы, приведут в порядок тропинки, посадят и облагородят деревья. В парковой зоне появятся зоны отдыха – обзорные площадки на деревянных настилах, амфитеатр и качели. В саду поставят три детские площадки.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выделил из городского бюджета 214 млн рублей на работы.

Ивановский (Белевский) карьер появился из-за добычи песка для нужд Императорского фарфорового завода и грунта для насыпи железной дороги. На глубине 25 метров пробилось более 20 родников – карьер заполнился чистой водой.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга