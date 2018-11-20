Европейский университет выпустил интерактивную карту Арктики и мультфильм о семье в арктическом поселке

Сотрудники Европейского университета разработали образовательную платформу, посвященную Российской Арктике. На сайте проекта есть интерактивная карта, рассказы о повседневной жизни людей и мультфильм об одном дне семьи в арктическом поселке.

«Если раньше при слове “Арктика” в сознании возникал образ ледяной пустыни, нетронутой природы и безлюдных просторов с суровым климатом, в котором могут жить только герои-полярники, то сегодня такое представление далеко от реальности», – рассказали создатели платформы.

Они выяснили, что в Арктической зоне РФ живет около 2,5 млн человек, какая социальная инфраструктура там существует и как устроен быт местных жителей. Специалисты использовали открытые ГИС-данные, социальные сети, прямые запросы и статистику.

Частью проекта является интерактивная карта, на которой обозначены различные демографические данные и экологические угрозы, а также отмечены инфраструктурные объекты.

На сайте можно найти мультфильм о семье, живущей в арктическом поселке, и тексты о повседневной жизни людей в Арктике. Кроме того, здесь опубликованы методические рекомендации для учителей по проведению урока, посвященного теме Арктики.