  • 16 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 67.8146  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 76.4931  
Нефть($) 15.11.2018 66.60 +0.56
Нефть(p) 15.11.2018 4401.71 +43.65

Бар каждые 47 метров: улица Белинского обошла Рубинштейна по числу ночных заведений

Автор:


© Фото: Instagram / @thorne_lina

Темы дня

Думская расположилась на третьем месте в этом необычном топе.

Улица Белинского стала лидером по количеству ночных заведений в Петербурге. Второе место заняла улица Рубинштейна. Такие выводы сделали аналитики на основе данных мобильного приложения «Петербург 24».

Ночные заведения на улице Белинского можно встретить в среднем каждые 47 метров. Треть от общего числа мест общественного питания на этой улице составляют клубы, бары и рестораны.

На улице Рубинштейна увеселительные заведения расположены каждые 54 метра. Чаще всего здесь встречаются кальянные и бары.

Читайте также:

Эксперты: Россияне все чаще выбирают безалкогольное пиво

Хотя раньше вся ночная жизнь бурлила именно на Думской улице, теперь улица Ломоносова замыкает тройку. Средний показатель расположения одного ночного заведения на каждые 55 метров.

В топ-5 оказались также Малая Садовая улица и Невский проспект на участке от Дворцовой площади до Восстания с показателями 60 и 127 метров соответственно.

Замыкают топ-10 Лиговский проспект от улицы Некрасова до Обводного канала, Садовая улица от реки Мойки до проспекта Римского-Корсакова и Литейный проспект.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Пять новых кафе и баров Петербурга, которые стоит посетить

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные новые заведения Северной столицы, которые придутся по душе жителям и гостям города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram