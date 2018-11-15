Бар каждые 47 метров: улица Белинского обошла Рубинштейна по числу ночных заведений

Улица Белинского стала лидером по количеству ночных заведений в Петербурге. Второе место заняла улица Рубинштейна. Такие выводы сделали аналитики на основе данных мобильного приложения «Петербург 24».

Ночные заведения на улице Белинского можно встретить в среднем каждые 47 метров. Треть от общего числа мест общественного питания на этой улице составляют клубы, бары и рестораны.

На улице Рубинштейна увеселительные заведения расположены каждые 54 метра. Чаще всего здесь встречаются кальянные и бары.

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Хотя раньше вся ночная жизнь бурлила именно на Думской улице, теперь улица Ломоносова замыкает тройку. Средний показатель расположения одного ночного заведения на каждые 55 метров.

В топ-5 оказались также Малая Садовая улица и Невский проспект на участке от Дворцовой площади до Восстания с показателями 60 и 127 метров соответственно.

Замыкают топ-10 Лиговский проспект от улицы Некрасова до Обводного канала, Садовая улица от реки Мойки до проспекта Римского-Корсакова и Литейный проспект.