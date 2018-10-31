Эксперты: Россияне все чаще выбирают безалкогольное пиво

26-летний Гуйе Адола заканчивал бежать свой первый Берлинский марафон. На финише все им восторгались, так как он продемонстрировал уверенный бег наравне с легендой марафонов и установил рекорд скорости для марафонца-дебютанта – 2:03:47. Как результат – второе место. Организаторы преподнесли ему огромную кружку пива Erdinger, но кениец испугался и отказался. Гуйе не знал, что пиво было безалкогольным, а предложили ему немцы именно пенного напитка не от большой любви к пиво. В отличии от воды, которую можно пить литрами и так и не напиться, кружка безалкогольного пива является отличным изотоником (напитком для восстановления сил и соляного баланса организма). Если бы Гуйе принял подарок, то сразу бы почувствовал себя лучше после 42,5 изнуряющих километров бега.

На сегодняшний день Германия занимает первое место по объему употребления безалкогольного пива. Россия уверенно ее догоняет: в 2017 году, по данным розничного аудита Nielsen, объем продажи безалкогольного пива вырос на 9,4% при общем падении рынка на 4,9%. Компания Heineken говорит, что, согласно прогнозам, в 2018 году потребление безалкогольного пива в три раза превысит показатель 2013 года. Efes Rus соглашается и отчитывается об увеличении продаж безалкогольного пенного напитка более чем в три раза за последние пять лет.

Производителям приходится вкладывать огромные деньги в современное оборудование для производства по-настоящему качественного напитка, чтобы удовлетворить растущий спрос. В 2017 году на отечественном рынке представлено 73 сорта безалкогольного пива. Для сравнения – в 2009 году в России продавалось всего 40 сортов. К качеству используемого сырья также прилагается все больше требований и стандартов. Например, «Балтика» только в этом году инвестировала в производство безалкогольного пива 95 млн рублей. Всего же с 2001 по 2017 годы пивоваренная компания вложила в производство безалкогольного пива колоссальную цифру в 2,7 млрд рублей, отсюда и лидерство на рынке с долей в 55%. Компания Heineken тоже пытается развивать это направление и инвестировала в 2017 году в производство безалкогольного пива в России.

Не секрет, что натуральный напиток из хмеля является прекрасным источником полезных микроэлементов и витаминов группы A, B и E, а также водорастворимого кремния. Соляной состав пива близок к естественному, поэтому напиток очень быстро усваивается. При этом калорийность безалкогольного пива ниже, чем у большинства фруктовых соков и газированных напитков.

В 2018 году в России прошел Чемпионат мира по футболу, за счет которого общие объемы потребления пенного напитка выросли, а темпы падения объемов продаж замедлились. По подсчетам Nielsen, благодаря ЧМ-2018 общие продажи пива в первом полугодии выросли на 8%, в сравнении с 6% падением в прошлом году. Особым пунктом в исследовании отмечается продажа безалкогольного пива. Так, например, продажа его за июнь обогнала по объему продаж слабоалкогольного варианта (крепостью до 3,9%) и показала рост в 65% в сравнении с 2017 годом. Цифры удивляют даже маркетологов и говорят о том, что россияне действительно распробовали безалкогольное пиво.

Пользу напитка подтверждают многие спортсмены. Врач олимпийской лыжной сборной Германии Йоханнес Шерр говорит, что почти все его подопечные во время тренировок пьют безалкогольное пиво. Он уверен, что оно полезно для атлетов, выступающих в видах спорта, где требуется выносливость. Тот самый водорастворимый кремний способствует регенерации костной и хрящевой тканей. На олимпиаду, прошедшую в этом году в Корее, пивоваренная компания Krombacher привезла для немецких спортсменов 3,5 тыс. литров безалкогольного пива.

Легкоатлеты все чаще заменяют дорогие искусственные изотоники на натуральное безалкогольное пиво. Одна бутылка помогает восстановить солевой баланс в организме и снять усталость. Свежий пример – 23 сентября прошел очередной Московский марафон, на который организаторы приготовили 4 тыс. литров изотоника и 16 тыс. литров безалкогольного пива, а компания «Балтика» стала официально поддерживать различные легкоатлетические соревнования в стране, например, в октябре компания помогла в проведении московского полумарафона «Моя столица». Дальше больше: «Балтика» отвезла на Пермский международный марафон и ярославский полумарафон «Золотое кольцо» по пять бегунов, которые присоединились к отдельной команде «Балтика 0» и провели лекторий.

Безалкогольное пиво – это история не только про профессиональных спортсменов, но и про элементарную заботу о своем здоровье. Современная система производства безалкогольного пива предлагает качественный натуральный продукт, который имеет много полезных свойств. Все больше производителей переходит на мембранную очистку готового пива от алкоголя. Это, конечно, более дорогой и трудоемкий метод, по сравнению с классическими методами остановленного брожения, выпаривания и вымораживания, но и пиво после очистки через мембрану сохраняет большую часть полезных веществ и главное – не теряет вкуса. На сегодняшний день безалкогольный напиток выбирают и спортсмены, и водители, и тысячи людей с другими профессиями и увлечениями, которых объединяет одно – бережное отношение к своему организму.