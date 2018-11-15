Антимонопольщиков атаковали хакеры

Федеральная антимонопольная служба подверглась атаке хакеров в среду вечером. Она продолжалась несколько часов. Об этом сообщила начальник управления общественных связей ФАС Ирина Кашунина на своей странице в Facebook.

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Сотрудникам ФАС на электронную почту пришла рассылка с вирусом, который крадет служебные логины и пароли.

«Коллеги айтишники говорят, что для ФАС создали персональный вирус. Ни в коем случае не открывайте это уведомление!» – написала Кашунина.

Хакеры также атаковали информационные ресурсы ФАС. Вирусная атака была направлена на компьютеры центрального аппарата службы и ее территориальных органов.

Утечки данных, по словам представителя ведомства, не произошло.