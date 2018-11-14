Сервисы Google перестали работать из-за нигерийского провайдера

Из-за небольшого нигерийского провайдера MainOne у многих пользователей не работали сервисы Google – поиск, G Suite и Google Analytics. Об этом сообщает «Медуза».

Недоступными также оказались сервисы CloudFlare и Spotify.

MainOne неправильно настроил в своей сети протоколы BGP, которые отвечают за обмен информацией между глобальными сетями. Части глобального трафика Google была перенаправлена к китайскому государственному провайдеру, который автоматически блокировал его. Ошибку исправили лишь через 74 минуты.

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Пользователи сети первоначально приняли инцидент за спланированную акцию, однако представители MainOne принесли извинения. В Google также пришли к выводу, что произошедшее было случайностью.

Сбои BGP-маршрутизации, приводящие к массовой недоступности крупных сервисов, не являются редкостью. В основном, это вызвано тем, что протокол был разработан еще в 1980-х годах и сейчас слабо соответствует современным нормам механизмов безопасности.