Картина дня: освобождение технопарков от налогов, сотрудничество с Сингапуром и долг петербуржцев перед банками

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало освобождение от налогов владельцев инновационно-промышленных парков и технопарков. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:40), «Фонтанка» (16:50) и Regnum (17:05).

Депутаты петербургского парламента в первом чтении утвердили законопроект губернатора, который предполагает введение ряда льгот по налогам на имущество и земельные участки для инвесторов, вкладывающих средства в развитие инновационно-промышленных и технологических парков, а также строительство конгрессно-выставочных центров площадью не менее 35 тыс. квадратных метров.

В пояснительной записке говорится, что, по предварительной оценке, дополнительные доходы по земельному налогу могут составить не более 55 млн рублей за счет изменения ставки налога и не более 1 млрд рублей в отношении тех земельных участков, по которым виды разрешенного использования отличаются от их фактического использования.

Законопроект также предполагал льготы для строителей гостиниц, однако после критики на заседании правительства от них отказались.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало начало сотрудничества Петербурга с Сингапуром. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (18:20), «Фонтанка» (18:50) и «Мойка78» (19:10).

В Сингапуре в рамках саммита АСЕАН и визита в страну президента РФ Владимира Путина состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Смольным и государственным Агентством Правительства Сингапура.

Документ затрагивает торгово-экономическую, научно-техническую и социальную области. В него входит обмен опытом в сферах строительства, образования, науки и медицины.

В соглашении также зафиксированы намерения по созданию единой транспортной системы Петербурга. Она призвана повысить качество пассажирских перевозок с использованием ГЛОНАСС и технологий управления транспортными средствами и потоками.

Документ бессрочный и уже вступил в силу после подписания обеими сторонами.

В 2017 году товарооборот Петербурга и Сингапура составил 238 млн долларов, что на 55% больше чем в 2016 году.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал долг жителей Петербурга и СЗФО перед банками. Первыми об этом сообщили «Мойка78» (11:50), «Фонтанка» (13:00) и «Невские новости» (13:50).

Портфель кредитов жителям Северо-Западного федерального округа в сентябре 2018 года достиг 4,7 трлн рублей. Из них 2,9 трлн приходятся на Петербург. Среди заемщиков есть частные предприниматели и юридические лица. По сравнению с тем же периодом 2017 года выдача кредитов в Петербурге увеличилась на 32,2%.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.