Россияне считают Исаакиевский собор самым любимым музеем

Исаакиевский собор в Петербурге занимает лидирующую позицию в первом всероссийском онлайн-голосовании «Мой любимый музей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В первой десятке расположились девять региональных музеев, три из них – из Петербурга.

После Исаакиевского собора в рейтинге находится Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область). На третьем месте – Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г.С. Титова в селе Полковниково Алтайского края.

Русский музей находится на четвертом месте, Эрмитаж – на седьмом.

Всероссийское голосование стартовало в «Ночь искусств» 4 ноября. Оно проводится впервые в 2018 году. Желающие выбирают среди различных учреждений из всех регионов РФ. Победителя выберут 26 ноября. Отдать голос за любимый музей можно на сайте культура.рф.