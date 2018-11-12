На городском складе Петербурга прокуратура нашла просроченные лекарства для льготников на 300 млн рублей

Прокуратура Петербурга нашла на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» лекарства на сумму около 300 млн рублей с истекшим сроком годности. Препараты предназначались для льготников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Городской комитет по здравоохранению заключил госконтракт с предприятием на осуществление приемки, хранения, доставки и отпуску по рецепту лекарств и изделий гражданам, имеющим право на соцпомощь.

По информации прокуратуры, на складе нашли 156 тыс. единиц препаратов и медицинских изделий. В ведомстве отметили, что многие лекарства были достаточно дорогими. На складе нашли препараты, необходимые для лечения лейкоза. Они стоят от 25 тыс. рублей за упаковку.

Проверку провели после многочисленных жалоб на отсутствие в городе льготных лекарств. Врачи отказывались выписывать горожанам рецепты, ссылаясь на проблемы с поставкой. В итоге люди покупали препараты за свои деньги.

В пресс-службе ведомства сообщают, что к 7 ноября более 670 рецептов поставили на отсроченное обслуживание по причине нехватки препаратов.

Прокуратура начала проверку и планирует «дать принципиальную оценку деятельности комитета по здравоохранению Петербурга».