В ЗакСе хотят запретить рекламу лекарств во время детских передач

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят запретить рекламу лекарств и методов народной медицины во время детских телепередач и мультфильмов. Соответствующие поправки к федеральному закону «О рекламе» в пятницу одобрил городской парламент.

Один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок рассказал, что такие меры направлены на защиту восприимчивой детской психики от «агрессивной маркетинговой атаки».

По его словам, реклама в детских программах для рекламодателей давно стала «золотой жилой». Телекомпании в первую очередь заинтересованы в высоких доходах, и они забывают о влиянии информации на «неокрепшую психику детей».

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«Огромная команда талантливых актеров, режиссеров и сценаристов работала над созданием целостного произведения, чтобы вызвать у зрителя определенные эмоции. И вдруг в него врывается какая-то реклама всевозможных препаратов. Потом же у этого ребенка появляется желание “просто попробовать” те самые лекарства, которые он так часто видел на экране телевизора во время просмотра любимого мультфильма, проверить на себе целебные свойства народной медицины», – пояснил Четырбок.

Если федеральную инициативу поддержит весь городской парламент, ее отправят на рассмотрение Госдумы.