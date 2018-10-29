В ЗакСе предложили штрафовать подростков от 16 до 18 лет за распитие в барах и ресторанах

Депутаты Северной столицы хотят ввести штрафы для людей в возрасте от 16 до 18 лет за употребление алкоголя в ресторанах и барах. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам депутата Законодательного собрания РФ Дениса Четырбока, в настоящее время подростки теоретически могут выпивать спиртное в местах, где это разрешено.

«В этой ситуации основанная ответственность ложится на организацию, которая допустила такую продажу. Но чтобы сами несовершеннолетние думали, что они делают, необходимо ввести дополнительную ответственность», – сказал парламентарий.

Четырбок подчеркнул, что в настоящее время за употребление алкоголя и психотропных веществ могут привлечь к ответственности лиц до 16 лет. Более взрослых граждан могут оштрафовать за такой поступок в общественном месте.

По мнению авторов законопроекта, штраф за нахождение в состоянии опьянение или за распитие алкоголя должен составить от 500 до 1500 рублей. Деньги должен будет выплатить нарушитель, а не его родители или законные представители.