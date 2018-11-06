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Многодетным семьям Петербурга в 2019 году выплатят 2 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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Социальные выплаты увеличатся в два раза по сравнению с 2018 годом.

На совещании врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и члены правительства города приняли решение увеличить в 2019 году объем социальных выплат многодетным семьям. Он будет увеличен в два раза до 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Поправки в бюджет будут внесены 7 ноября.

Для решения жилищного вопроса многодетных семей в региональном бюджете в 2018 году было запланировано 500 млн рублей. Затем было выделено еще 500 млн рублей с учетом оптимизации расходов.

Сейчас в городе в очереди за жильем стоят порядка 4000 многодетных семей.

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении утвердили бюджет города на 2018 год.

Согласно принятому документу, итоговый дефицит составит почти 34,97 млрд рублей вместо заявленных ранее 45,4 млрд рублей. Доходная часть бюджета составит 553,2 млрд рублей, расходная – 588,2 млрд рублей.

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