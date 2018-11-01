  • 2 Ноябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 00:05 65.7063  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 00:05 74.5508  
Нефть($) 01.11.2018 72.75 4.57
Нефть(p) 01.11.2018 4816.89 +356.25

Картина дня: финал Лиги чемпионов в Петербурге, ночные автобусы в праздники и выкуп ДК Горького

Автор:


© Фото: Twitter / @zenit_spb

Темы дня

Когда будет принято решение о проведении финала Лиги чемпионов УЕФА 2021 года, в какие дни в Петербурге будут ходить ночные автобусы и сколько стоит ДК имени Горького.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала информация о том, что Петербург может стать местом проведения Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:55), «ДП» (13:05) и Regnum (13:15).

Петербург поспорит за право проведения финала Лиги чемпионов с Мюнхеном. Речь идет о стадионе «Санкт-Петербург» и «Арене Мюнхен» соответственно.

Россия выразила интерес к еврокубковой встрече. «Выражение интереса не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года» – отметили в УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года.

На официальной странице ФК «Зенит» в Twitter появилось сообщение, что «стадион “Санкт-Петербург” готов принять финал Лиги чемпионов».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал запуск ночных автобусов в связи с празднованием Дня народного единства. Быстрее всех об этом сообщили «Мойка78» (11:25), «АБН» (12:00) и «Невские новости» (12:20).

Ночные автобусы в Петербурге в связи с празднованием Дня народного единства будут развозить пассажиров на протяжении трех ночей подряд. Воспользоваться транспортом можно будет в ночь со 2 на 3 ноября, с 3 на 4 ноября и с 4 на 5 ноября.

Автобусы, дублирующие маршруты линий метрополитена, будут курсировать с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала просьба депутатов ЗакСа о выкупе в собственность города ДК имени Горького. Об этом они попросили у врио губернатора Петербурга Беглова. Оперативнее всех об этом сообщили «Питерец» (12:30), «АБН» и «Невские новости »(12:40).

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно призвали врио губернатора города Александра Беглова выкупить ДК Горького. Под документов подписались все 50 членов парламента.

Сейчас ДК Горького принадлежит Ленинградской Федерации Профсоюзов (ЛФП), которая планирует его продать. Депутаты обеспокоены тем, что здание может постигнуть судьба находящегося неподалеку ДК Газа, управление которым несколько лет назад было передано в частные руки. Сегодня же учреждение переполнено различными торговыми отделами.

По словам Четырбока, ДК Горького планируют продать за 600 млн рублей. Кроме того, ЛФП рассматривает продажу здания в течение трех лет по частям. В таком случае городской бюджет должен будет ежемесячно выплачивать не более 17 млн рублей.

В середине сентября депутаты уже просили выкупить Дворец культуры. Беглов заявил, что у городского бюджета нет столько денег. Глава города уточнил, что рыночная стоимость здания составила 651,6 млн рублей. Это данные на 2017 год.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно провести уютный вечер перед камином.

    читать далее →

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram