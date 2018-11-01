Картина дня: финал Лиги чемпионов в Петербурге, ночные автобусы в праздники и выкуп ДК Горького

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала информация о том, что Петербург может стать местом проведения Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:55), «ДП» (13:05) и Regnum (13:15).

Петербург поспорит за право проведения финала Лиги чемпионов с Мюнхеном. Речь идет о стадионе «Санкт-Петербург» и «Арене Мюнхен» соответственно.

Россия выразила интерес к еврокубковой встрече. «Выражение интереса не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявочными досье надо подать до 15 февраля 2019 года» – отметили в УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года.

На официальной странице ФК «Зенит» в Twitter появилось сообщение, что «стадион “Санкт-Петербург” готов принять финал Лиги чемпионов».

Второй новостью, по данным «Монитора», стал запуск ночных автобусов в связи с празднованием Дня народного единства. Быстрее всех об этом сообщили «Мойка78» (11:25), «АБН» (12:00) и «Невские новости» (12:20).

Ночные автобусы в Петербурге в связи с празднованием Дня народного единства будут развозить пассажиров на протяжении трех ночей подряд. Воспользоваться транспортом можно будет в ночь со 2 на 3 ноября, с 3 на 4 ноября и с 4 на 5 ноября.

Автобусы, дублирующие маршруты линий метрополитена, будут курсировать с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала просьба депутатов ЗакСа о выкупе в собственность города ДК имени Горького. Об этом они попросили у врио губернатора Петербурга Беглова. Оперативнее всех об этом сообщили «Питерец» (12:30), «АБН» и «Невские новости »(12:40).

Депутаты Законодательного собрания Петербурга повторно призвали врио губернатора города Александра Беглова выкупить ДК Горького. Под документов подписались все 50 членов парламента.

Сейчас ДК Горького принадлежит Ленинградской Федерации Профсоюзов (ЛФП), которая планирует его продать. Депутаты обеспокоены тем, что здание может постигнуть судьба находящегося неподалеку ДК Газа, управление которым несколько лет назад было передано в частные руки. Сегодня же учреждение переполнено различными торговыми отделами.

По словам Четырбока, ДК Горького планируют продать за 600 млн рублей. Кроме того, ЛФП рассматривает продажу здания в течение трех лет по частям. В таком случае городской бюджет должен будет ежемесячно выплачивать не более 17 млн рублей.

В середине сентября депутаты уже просили выкупить Дворец культуры. Беглов заявил, что у городского бюджета нет столько денег. Глава города уточнил, что рыночная стоимость здания составила 651,6 млн рублей. Это данные на 2017 год.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».