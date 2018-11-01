Очередь в Эрмитаж растянулась на всю Дворцовую площадь

В четверг, 31 октября, в Эрмитаже проходит «бесплатный первый четверг месяца». В музей выстроилась вереница из людей на всю Дворцовую площадь. Об этом сообщает «ДП».

Огромная очередь вызвана тем, что бесплатное посещение музея совпало со школьными каникулами.

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Горожане и гости города делятся впечатлениями в социальных сетях. Судя по записям, пик посещений выпал на 15:00. Тогда очередь растянулась от арки Главного штаба до ворот.

Сейчас же очередь сократилась, люди стоят от колонны. Каждые 15 минут ворота открывают, чтобы запустить в музей несколько посетителей.