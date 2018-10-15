В Эрмитаже откроется выставка фотографа Энни Лейбовиц

В Главном штабе Эрмитажа 20 октября начнется выставка работ фотографа Энни Лейбовиц. Она продлится до 21 января 2019 года.

Лейбовиц известна своими снимками для изданий «Rolling Stone», «Vogue» и «Vanity Fair», а также портретами королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена, Леонардо Ди Каприо и Анджелины Джоли.

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В экспозиции будут участвовать девять работ, которые фотограф подарила музею в 2011 году после экспозиции «Жизнь фотографа. 1990–2005». В том числе снимок Ди Каприо с лебедем.

Фото разместят в зале 349 на третьем этаже.