Проезд на транспорте в Петербурге в 2019 году не подорожает

В среду, 31 октября, в городском парламенте проходит первое чтение городского бюджета. В ходе обсуждения депутаты спросили у председателя Комитета финансов Петербурга Алексея Корабельникова, будет ли повышена стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году в Северной столице.

До 1 декабря 2018 года должна пройти экспертиза, по результатам которой будет принято решение об изменении стоимости проезда в общественном транспорте.

Однако на заседании парламентарии уточнили: «Может быть, ответить на этот вопрос и поставить точку можно уже сейчас? Будет ли повышена цена за проезд?»

«Нет, не будет», – ответил Алексей Корабельников.

Накануне городской парламент большинством голосов утвердил главный финансовый документ Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей.