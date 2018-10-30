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Картина дня: День памяти жертв политических репрессий, победа ФК «Зенит» и пожар в гостинице «Останкино»

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© Фото: gov.spb.ru

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Где проходили памятные мероприятия в Петербурге, что сказал Семак про игру «Зенита» с «Крыльями Советов» и что загорелось в гостинице «Останкино».

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали памятные мероприятия, посвященные памяти жерт политических репрессий. Первыми об этом написали «Питерец» (08:20), «Невские новости» (09:30) и «Мойка78» (12:05).

Во вторник, 30 октября, в Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. В акции приняли участие представители волонтерских и молодежных организаций Северной столицы.

Глава района Андрей Хлутков вместе с представителями районной администрации и сотрудниками Комитета по молодежной политики возложили цветы на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры к подножью поклонного креста. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов почтил память погибших в советские годы в результате репрессий у мемориала на Троицкой площади.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала победа «Зенита» над «Крыльями Советов» в Самаре. Быстрее всех об этом сообщили 29 октября «Невские новости» (19:55), «Санкт-Петербург.ру» (20:03) и «ДП» (20:20).

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 0:1. Игра в Самаре прошла вечером 29 октября. Клубы встречались в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак сказал после матча, что его команда «сыграла ниже своих возможностей». По его словам, игроки петербургской команды начали с ошибок, но три очка все же удалось получить.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал пожар в гостинице «Останкино» в Москве. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (14:30) и «Невские новости» (14:55).

Гостиница «Останкино» загорелась в Москве днем 30 октября. Огонь вспыхнул на втором этаже. Через 20 минут возгорание потушили.

«В 14:05 открытое горение было ликвидировано», – сообщили в столичном ГУ МЧС, добавив, что горели личные вещи и мебель на площади в 15 квадратных метров.

С вышележащих этажей было спасено 42 человека, из здания было выведено 250 человек. В результате пожара пострадали четыре человека.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

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