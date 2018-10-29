«Зенит» обыграл в Самаре «Крылья Советов»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов». Игра в Самаре прошла вечером 29 октября.

Клубы встречались в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч во встрече на 22-й минуте забил полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес.

Игра с самарским клубом стала юбилейной для Александра Анюкова, защитника «Зенита». Это 400-й матч для футболиста в составе клуба.

По итогам 12 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На счету петербургского клуба 28 очков. «Краснодар», находящийся на второй строчке, отстает на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 ноября против «Ростова». Игра состоится в рамках 1/8 Кубка России.