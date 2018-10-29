Милонов предложил поставить киоск с шавермой в Госдуме

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов высказался с предложением открыть в здании нижней палаты парламента страны точку по продаже шавермы для сотрудников. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он заявил, что ему тяжело постоянно покидать рабочее место, чтобы купить себе еду. Особенно тяжело в зимнее время. Милонов уточнил, что шаверма должна быть качественной и с ценой не ниже 250 рублей.

«Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить – все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю!» – заявил депутат.

Политик также прокомментировал недавние проверки точек продажи шаурмы в Москве, где не нашлось ни одного киоска без нарушений. По его словам, для решения проблемы в столице достаточно «вместо шаурмы открыть точки по продаже шавермы».

«К сожалению, в Петербурге тоже попадается и шаурма – ее есть вообще нельзя, это аномалия, ее надо закрыть!» – заявил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать ситуацию с качеством продукции и закрывать сомнительные заведения общественного питания.

На минувшей неделе Роспотребнадзор признал треть шавермы в Петербурге некачественной, а в Москве обнаружил во всех точках продажи этого блюда нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении организаций-нарушителей подали в суд.