  • 30 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 14:21 65.6727  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 14:21 74.5471  
Нефть($) 30.10.2018 76.86 0.08
Нефть(p) 30.10.2018 5089.02 +65.73

Милонов предложил поставить киоск с шавермой в Госдуме

Автор:


© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Темы дня

Политик назвал московскую шаурму «аномалией» и отметил, что ее, в отличие от шавермы из Петербурга, «вообще есть нельзя».

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов высказался с предложением открыть в здании нижней палаты парламента страны точку по продаже шавермы для сотрудников. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он заявил, что ему тяжело постоянно покидать рабочее место, чтобы купить себе еду. Особенно тяжело в зимнее время. Милонов уточнил, что шаверма должна быть качественной и с ценой не ниже 250 рублей.

«Поставить хороший вертел с мясом, повара выписать из Сирии или из какой-нибудь кавказской республики. Я уверен, никто не будет в рестораны ходить – все депутаты будут в очереди за шавермой, я вам отвечаю!» – заявил депутат.

Политик также прокомментировал недавние проверки точек продажи шаурмы в Москве, где не нашлось ни одного киоска без нарушений. По его словам, для решения проблемы в столице достаточно «вместо шаурмы открыть точки по продаже шавермы».

«К сожалению, в Петербурге тоже попадается и шаурма – ее есть вообще нельзя, это аномалия, ее надо закрыть!» – заявил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать ситуацию с качеством продукции и закрывать сомнительные заведения общественного питания.

На минувшей неделе Роспотребнадзор признал треть шавермы в Петербурге некачественной, а в Москве обнаружил во всех точках продажи этого блюда нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении организаций-нарушителей подали в суд.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram