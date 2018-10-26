Роспотребнадзор признал треть шавермы в Петербурге некачественной

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора проверили заведения, в которых продают шаверму, и в каждом из них нашли многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы по обращениям жителей Северной столицы зашли в 35 предприятий. В них выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, технического регулирования и защиты прав потребителей.

В частности, сотрудники зафиксировали отсутствие систем водоснабжения и канализации, нарушения процессов приготовления блюд, несоблюдение условий хранения продукции, а также правил личной гигиены у персонала.

Специалисты также проверили качество шавермы. Больше трети проб, 36%, не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Инспекторы изъяли больше 96 кг продукции.

Сотрудники Роспотребнадзора хотят добиться приостановления деятельности 27 точек. По решению суда 14 заведений уже закрылись. В общей сложности за нарушения вынесены штрафы на сумму более 500 тыс. рублей. Руководство одного из предприятий хотят привлечь к уголовной ответственности по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».