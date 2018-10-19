На павильон Аничкова дворца вернули чугунных воинов после реставрации

Чугунные скульптуры южного садового павильона Аничкова дворца 19 октября вернули на свои места после реставрации, которая началась в июне 2018 года. Раньше они имели сильные загрязнения и следы коррозии металла.

Скульптуры тяжелые, поэтому для их установки привлекли специальную технику. Вес каждой фигуры – 400 килограмм, а высота – три метра.

Читайте также:

При реконструкции бывшего ДК имени Ильича в Петербурге нашли трехметровый серп и молот

«Реставраторы потрудились на славу, расчистили загрязнения, нашли старый цвет – мы решили оставить фигуры белыми. Воссоздан венок, которого у одного из воинов не хватало. Главное – сейчас они похожи друг на друга» – рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Статуи изображают Старого и Молодого воинов. Они символизируют солдат, защитивших Россию в Отечественной войне 1812 года.

В этом году скульптурам исполняется 200 лет.