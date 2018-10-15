При реконструкции бывшего ДК имени Ильича в Петербурге нашли трехметровый серп и молот

На фасаде культурно-досугового центра «Московский» (бывший ДК имени Ильича завода «Электросила») была найдена трехметровая конструкция в виде серпа и молота. КГИОП обнаружил символ во время работ по ремонту и реставрации.

Сама конструкция имеет деревянный каркас и обшита металлом. Это декоративный элемент в виде главного государственного символа Советского Союза, который олицетворяет единство рабочих и крестьян.

«Судя по архивным фотографиям, элемент фасада был заштукатурен в процессе проведения ремонтных работ еще в советское время», – сообщили в КГИОП.

Специалисты выполнили обмер конструкции. Длина серпа – почти 3 метра, молота – 2,6 метра, ширина всей конструкции – 2,9 метра.

«В ближайшее время будет проведен конкурс на выполнение дополнительных работ по восстановлению декоративного элемента фасада здания. Планируется, что работы будут выполнены до конца 2019 года», – рассказали в комитете.

ДК им. Ильича находился в здании на Московском проспекте с 1931 по 1961 год. В 1997 году его преобразовали в культурно-досуговый центр.

Фото: kgiop.ru