В Петербурге 18 октября будет до +15 градусов и без осадков

В Северной столице в четверг, 18 октября, преимущественно будет без осадков. Утром ожидается слабый туман. Воздух прогреется до +15 градусов.

«Днем будет переменная облачность. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 07:41, закат будет в 17:42. После захода солнца температура воздуха опустится до 6 градусов тепла.

В городе на Неве подходит к концу бабье лето, которое началось в середине прошлой недели. Синоптики обещают, что 20 октября начнется значительное похолодание. Первый снег в Петербурге должен пойти уже в период с 22 октября.