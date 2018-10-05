У станции «Приморская» появится второй выход на улице Беринга

Станция «Приморская» может получить второй вестибюль на улице Беринга. Это следует из распоряжения городского КГА, опубликованного 5 октября.

Согласно распоряжению, до 15 октября 2019 года должна быть подготовлена документация по планировке территории для размещения вестибюля с наклонным ходом и переходным коридором. Новый выход для станции должен появиться на противоположном берегу реки Смоленки на улице Беринга.

В конце сентября в результате конкурсной процедуры был определен подрядчик, которому предстоит подготовить проект планировки территории. Стоимость работ оценили в 7,5 млн рублей, сообщает «Петербургский дневник».

На Васильевском острове две станции метрополитена – «Приморская» и «Василеостровская». В мая 2015 года на Васильевском острове открыли второй вестибюль станции «Спортивная». В 2018 году Невско-Василеостровская линия увеличилась – были открыты «Новокрестовская» и «Беговая», которая стала новой конечной станцией зеленой ветки.