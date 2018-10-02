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Эрмитаж закроют 3 октября для встречи Путина и Курца

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© Фото: kremlin.ru

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Они обсудят международные вопросы и откроют выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург».

Зимний дворец Эрмитажа закроется в среду, 3 октября, из-за встречи Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Помимо обсуждения межгосударственных вопросов, в их планы входит открытие выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Остальные корпуса Эрмитажа – Меншиковский дворец, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода – будут работать в обычном режиме. «Посетители, которые 3 октября приобрели полный билет в кассе Главного штаба, смогут без очереди посетить экспозиции основного комплекса 4 и 5 октября», – говорится в пресс-службе музея.

Путин и Курц, помимо экономики, будут говорить об энергетическом сотрудничестве и гуманитарных связях. Австрийский канцлер отметил, что при непростых отношениях с ЕС его страна старается вести прагматичную и конструктивную политику. 

«Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в ЕС во втором полугодии 2018 года», – передает пресс-служба Кремля.

В последний раз Путин и Курц общались в августе 2018 года, когда российский президент с казаками посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера.

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