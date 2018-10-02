На Васильевском острове обнаружили вывеску конца 19 века

В Петербурге на 4-ой линии Васильевского острова реставраторы обнаружили историческую вывеску магазина. Она находилась на фасаде дома Гилмора с конца 19 века. Об сообщает пресс-служба ВООПИиК.

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На вывеске указано «Магазинъ В.И. Старожилова». Она сохранилась там с дореволюционных времен.

Это здание является объектом культурного наследия и ремонтировать его могли только с разрешения КГИОП. Однако в ведомстве не знают о проходящей реставрации. Пока неизвестно, сохранят ли надпись на фасаде или нет.

Магазин Старожилова продавал сигары – об этом гласит вывеска, обнаруженная во втором окне. По всей видимости, магазин располагался на первом этаже дома. В советское время арочные окна первого этажа, над которыми располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться.

Читателям сайта «Пикабу», на котором появилась фотография находки, удалось обнаружить лавку купца Старожилова на 4-ой линии в Справочной книге о купцах 1880 года.

Фото: pikabu.ru