  • 2 Октябрь 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 02.10.2018 84.65 0.54
Нефть(p) 02.10.2018 5663.72 +88.44

На Васильевском острове обнаружили вывеску конца 19 века

Автор:


© Фото: pikabu.ru

Темы дня

На вывеске указано «Магазинъ В.И. Старожилова». Здесь в дореволюционное время продавались сигареты.

В Петербурге на 4-ой линии Васильевского острова реставраторы обнаружили историческую вывеску магазина. Она находилась на фасаде дома Гилмора с конца 19 века. Об сообщает пресс-служба ВООПИиК.

Читайте также:

В доме Бака нашли газету, которую издавал владелец дома (ФОТО)

На вывеске указано «Магазинъ В.И. Старожилова». Она сохранилась там с дореволюционных времен.

Это здание является объектом культурного наследия и ремонтировать его могли только с разрешения КГИОП. Однако в ведомстве не знают о проходящей реставрации. Пока неизвестно, сохранят ли надпись на фасаде или нет.

Магазин Старожилова продавал сигары – об этом гласит вывеска, обнаруженная во втором окне. По всей видимости, магазин располагался на первом этаже дома. В советское время арочные окна первого этажа, над которыми располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться.

Читателям сайта «Пикабу», на котором появилась фотография находки, удалось обнаружить лавку купца Старожилова на 4-ой линии в Справочной книге о купцах 1880 года.

Фото: pikabu.ru

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Увидеть выставку автомобилей 20 века и попасть на фестиваль американского кино, сходить на мюзикл по роману «Идиот», на концерт группы «Алиса» и группы «Ленинград». Чем еще удивит и порадует октябрь – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Где найти самые старые деревья Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о деревьях в Северной столице, которым больше 300 лет. Они были свидетелями великих исторических событий, пережили революции и блокаду.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать
    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов
    18.09.18
    Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна
    18.09.18
    Мини-экскаватор bobcat
    14.09.18
    Как отличаются игровые приложения по типу оплаты для пользователей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram