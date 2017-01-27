В Петербурге нарисовали справляющего нужду Обаму

В Петербурге появилось граффити, посвященного "виновнику наших проблем". На стене одного из домов города нарисовали бывшего президента США Барака Обаму, который справляет нужду, и этим самым портит дворы российских городов.

Автором работы стала арт-группа "Явь". По мнению художников, в России и за рубежом есть категория людей, которая перекладывает вину за плохие события на других. В своем граффити активисты хотели показать абсурдность этого принципа умозаключений.

"Популярный в России мем, про бывшего президента США Барака Обаму, пачкающего подъезды больше не актуален. К сожалению многих, господин Обама передал свой пост другому человеку и потерял все привилегии, связанные с должностью. Теперь, помимо прочего, у него нет ключей и от российских подъездов, а значит, справлять нужду ему придётся где-то на улице, а россиянам - винить в своих бедах, проблемах и грязных подъездах - кого-то другого", — отмечается в заявлении арт-группы.

Фото: vk.com/yav_zone

Ранее, 21 января, арт-группа "Явь" установила в Петербурге "геополитический кубик Рубика" с президентом США Дональдом Трампом, инаугурация которого прошла 20 января.