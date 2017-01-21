В Петербурге появился «геополитический кубик Рубика» с Трампом (ФОТО)

В Петербурге появился «геополитический кубик Рубика» с новым президентом США Дональдом Трампом, инаугурация которого прошла накануне. Необычный арт-объект сегодня, 21 января, установили художники движения «Явь».

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«Мы подняли вопрос неопределенности, повисшей в мире, визуализировав его в виде кубика-головоломки. С одной стороны - темная лошадка - Дональд Трамп, о достижениях которого в политике известно лишь то, что он стал президентом США. С другой - выборы президента Франции и парламента Германии, результат которых тоже сложно назвать предсказуемым. Да и с участившимся терроризмом все не так просто», - отметили художники.

По их словам, любое изменение геополитической расстановки может повлечь за собой веретено последствий. «Неожиданные Brexit, победа Трампа, растущая поддержка Марин Ле Пен, все это свидетельствует о том, что мир стремительно меняется», - подчеркнули в «Яви».

«При этом важно не забывать, если одна сторона Рубика не складывается, это отражается и на всех остальных. Мировому сообществу следует помнить об этом. Оставить надуманные конфликты и сообща противостоять реальным угрозам. Когда все стороны соберутся и мировой кубик Рубика станет един - человечество поднимется еще на одну ступеньку своего развития», - считают создатели арт-объекта.

Фото: арт-движение «Явь»