Автобиография Кержакова будет называться "Лучший"

Футболист "Зенита" Александр Кержаков написал автобиографию. Книга выйдет под названием "Лучший". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

По словам нападающего, написание книги долгое время хранилось в секрете. Кержаков заявил, что написал биографию для своих болельщиков и тех, кто неравнодушен к его судьбе на поле.

Фото: eksmo.ru

"Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед... Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно", — написал футболист в социальной сети.

Автобиография петербургского спортсмена выйдет в издательстве "Эксмо", в настоящее время она доступна для предзаказа. Кержаков сообщил, что 21 февраля в Петербурге и 28 февраля в Москве пройдут встречи с читателями. Полее подробную информацию он объявит позднее.

Сейчас Кержаков готовится ко второй половине чемпионата России по футболу. Ранее стало известно, с кем "Зенит" сыграет на тренировочных сборах в Испании.