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Минобороны РФ назвало карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154 "натужной гадостью"

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© Фото: РИА "Новости"

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Депутат Госдумы Милонов сказал, что если бы он увидел редактора французского журнала, то "дал бы ему в морду".

Министерство обороны РФ прокомментировало карикатуру французского издания Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 над Черным морем. Игорь Конашенков, официальный представитель министерства, назвал публикацию "натужной гадостью".

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", — передает РИА "Новости" слова Конашенкова.

Официальный представитель Минобороны саму карикатуру назвал "мазней". Кроме того, генерал добавил, что если подобные произведения являются проявлением настоящих "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум на одиночество.

Фото: РИА "Новости"
 

Насчет карикатур высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что рисунки французского журнала не имеют ничего общего со свободой слова.

"Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова". Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения к свободе прессы", — написал Кадыров в своем Instagram-аккаунте.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сказал, что если бы он увидел редактора Charlie Hebdo, то "дал бы ему в морду".

"Просто в морду бы дал, не пожалел бы об этом. Обсуждать их — это обсуждать негодяев и подонков. Для меня они — что террористы. Они издеваются над террористами, террористы убивают "Шарли", это все солдаты тьмы", — передает Life78 слова парламентария.

Депутат отметил, что карикатуры Charlie Hebdo — "для любого нормального русского человека это жуткое кощунство". Также Милонов заявил, что добивался внесения французского журнала в список экстремистских организаций.

На карикатуре журнала Charlie Hebdo изображен падающий самолет Ту-154 и один из погибших при крушении музыкантов ансамбля имени Александрова, который издает долгий звук "а-а-а". Изображение подписано фразой "Репертуар хора Красной армии расширяется".

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Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море у берегов Сочи 25 декабря. Связь с самолетом пропала через две минуты после вылета с аэропорта Адлера.

На борту лайнера было 92 человека, в том числе 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов и благотворитель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. При крушении никто не выжил.

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