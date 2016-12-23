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В Москве и Петербурге уменьшат размер дорожных знаков

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© Фото: sharenator.com

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Проект разрабатывается на основе зарубежного опыта для улучшения городской эстетики.

В Москве и Петербурге со следующего года могут появиться новые дорожные знаки. Предполагается, что новые знаки станут меньше, а их количество дорогах сократится.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, экспертному центру Probok.net и консалтинговому бюро "Стрелка" до 30 декабря 2016 года "обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения", сообщает "Коммерсант".

По мнению Шувалова, в нынешнем виде дорожные знаки портят "городскую эстетику" и "путают водителей", сообщил представитель первого вице-премьера.

Ранее ГКУ "Центр организации дорожного движения" поручил Московскому автодорожному институту провести исследование о безопасности применения небольших дорожных знаков. Согласно результатам исследования, это не представляет опасности, однако для этого необходимо соблюдать несколько условий.

К примеру, по существующему ГОСТу знак "Остановка запрещена" должен быть размером 700 на 700 мм. В МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч. Табличка "Платные услуги", которая используется на платных парковках, на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, а знаки "Парковка" — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм.

Центр Probok.net изучил зарубежный опыт использования компактных указателей. В Европе дорожные знаки в среднем в 1,5-2 раза меньше, чем в Москве. При этом в столице наблюдается нагромождение указателей, а за границей знаков меньше и их размещают на более низкой высоте.

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Росстандарт сообщил, что в мае 2016 года был подписан ведомственный приказ о порядке применения в России международных стандартов. Зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту, современному уровню развития науки, техники и технологий, и при этом в РФ отсутствуют национальные стандарты с аналогичными объектами стандартизации.

Эксперты считают, что введение компактных дорожных знаков может негативно сказаться на дорожной обстановке. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что необходимо полностью сохранить читаемость знаков. Он отметил, что сейчас знаки зачастую ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал, что нововведение может поначалу вызвать дискомфорт у водителей. Несмотря на это, активист считает, что можно провести пилотный проект, но только на определенных улицах и при постоянном мониторинге дорожной ситуации и опросами водителей.

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