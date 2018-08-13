Невидимые для чиновников заборы, или как жители Токсово освобождали берег озера

Активисты и жители садоводств в субботу утром, 11 августа, собрались у местного магазина «Пчелка», чтобы вместе отправиться на прогулку по берегу озера Лыссалампи. Береговая полоса, согласно законодательству, должна быть общедоступной, однако, чтобы пройти вдоль берега, людям понадобились бензопилы.

Ранее жители обращались с требованием убрать незаконные заборы в администрацию муниципального образования «Токсовское городское поселение», совет депутатов муниципального образования, всеволожскую районную прокуратуру, природоохранную прокуратуру, комитет по экологическому надзору, Росреестр, к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и президенту РФ Владимиру Путину, однако их законное право везде игнорируют.

Во время прогулки активисты спилили металлические столбы забора дачи директора «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова, а также председателя местного ТСЖ «Нежность» Владимира Мутохина. За второй преградой людей встречал с кулаками младший сын председателя. Он мешал демонтажу забора и сломал палец местному жителю, который сразу же отправился в травмпункт.

Когда люди спиливали железные столбы третьего забора, к ним подошел сотрудник патрульно-постовой службы. «Формально этих двух заборов нет вообще. Мы просто прошли по освобожденной территории!» – объяснила Ирина Андрианова. Дело в том, что на официальных бумагах ограждения действительно не существуют. Во время неоднократных проверок природоохранной прокуратуры прибрежная полоса озера действительно была свободной, но лишь на несколько часов, потом ограждения вновь вырастали.

Сотрудник полиции предложил подождать участкового для написания заявления. «Я писала заявление, когда меня сын Мутохина ногами избил, у меня даже видео было приложено, а участковый 87 отдела полиции отказался его принять. В итоге прокуратура вынесла постановление, что отказано было незаконно», – рассказала активистка Диляра Новопашина.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Вскоре к активистам в сопровождении сотрудников полиции подошел и участковый. Стражи правопорядка намеревались задержать одного из мужчин, но жителям удалось отстоять участника акции. В результате никто никого в отделение не увез, люди дали показания в автобусе.

Уже более десять лет часть береговой линии озера Лассылампи в поселке Новое Токсово перекрыта заборами. Они установлены влиятельными собственниками земельных участков: президентом ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть» Андреем Шишкиным, директором «Первой мебельной фабрики» Александром Шестаковым и председателем местного ТСЖ «Нежность» Владимиром Мутохиным.

По словам активистов, надзорные ведомства играют с ними в простую игру: проверяющие предупредили – проверяемые временно демонтировали секции забора – проверяющие отчитались об устранении нарушений – проверяемые восстановили забор. Жители поселка неоднократно убедились, что игра бесконечна. Несмотря на все усилия и потраченное время в залах судов и кабинетах различных инстанций, заборы продолжают загораживать берег.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

После очередного цикла бесполезных взаимоотношений с властями, жители решили сами снять невидимые для чиновников заборы. Эта акция прошла 10 июня. Через пять дней после публикаций в СМИ и выступления активистов в Открытой студии активистку Диляру Новопашину пригласил к себе межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Вячеслав Мутьев. В результате встречи заместителю Михаилу Шпакову было поручено выехать на озеро с проверкой.

Шпаков и Новопашина обнаружили все заборы на прежнем месте. Сотрудник ведомства сфотографировал забор и пирс у дачи Александра Шестакова, а также забор и баню Мутохина. Когда инспекция подошла к калитке Шишкина, то обнаружила на ней записку, где хозяева просили желающих пройти к берегу позвонить по номеру телефона.

«Мы позвонили, и вышла представитель Андрея Шишкина Элана. Она провела нас вдоль берега, Шпаков зафиксировал две беседки и пирс на береговой полосе. Элана нам объяснила, что участок была куплен вместе с беседками, сносить их было бы варварством. Забор, по ее мнению, нужен для того, чтобы спасти последнюю ондатру. Раньше и бобры были, но все погибли. Осталась одна ондатра. Шпаков смеялся», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Диляра Новопашина.

Активистка снова написала заявление о том, что заборы перекрывают доступ к береговой полосе. Результат остался прежним: заборы на месте, в чем снова убедились во время субботней акции. По сообщениям местных жителей, в данный момент все заборы вновь восставлены, и доступ к берегу снова перекрыт.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Юристы «Правовед.ру» в случае захвата береговой полосы советуют привлекать природоохранную прокуратуру и обращаться в суд на основании материалов проверки.

Специалисты в области права отмечают, что может возникнуть проблема с доказательством того, кто именно установил ограждения. Если владельца забора трудно будет определить, то необходимо привлечь местную администрацию, которая вправе в соответствии со статьей 222 ГК РФ убрать ограждения.

«Если не исполняется предписание, прокурор обязан обращаться с иском в суд. Если же не исполняется и решение суда, то нужно действовать через судебных приставов – в принудительном порядке, – объяснил юрист «Правовед.ру» Геннадий Кураев. – На бездействие пристава необходимо подавать жалобу старшему судебному приставу и в суд, признавать бездействие незаконным, взыскивать судебные расходы».

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»