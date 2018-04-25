  • 26 Апрель 2018
USD 26.04.2018 61.7494 +0.0850
USD ММВБ 00:05 62.3745  
EUR 26.04.2018 75.3281 +0.1160
EUR ММВБ 00:05 75.9102  
Нефть($) 25.04.2018 74.01 +0.16
Нефть(p) 25.04.2018 4570.07 +16.15

Символ памяти и боли: можно ли увековечить стихийные мемориалы с игрушками и цветами

Автор:


© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

Темы дня

Какова судьба стихийных мемориалов, созданных горожанами, как можно использовать игрушки, которые простояли несколько дней среди свечей и цветов, а также кто решает их участь, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 60 человек. По всей стране в течение двух недель стихийно появлялись импровизированные мемориалы. Жители разных городов скорбели, принося к местам памяти свечи, цветы и, так как большинство погибших в пожаре были дети, игрушки.

Не прошло и двух недель, как жительница города Шарья Костромской области по дороге на работу сделала фотографию с выброшенными на помойки цветами и игрушками. Снимок быстро облетел страницы социальных сетей. Люди недоумевали, почему символы памяти выкинули на помойку.

Местные власти заявили, что в произошедшем виновата организация, которая занимается уборкой в городе, пишет «Kostroma.today». Администрация пообещала разобраться в ситуации и не допустить подобных фактов в будущем.

После поднятого шума в социальных сетях игрушки достали и в группе «Подслушано в Шарье» появился уже новый, успокаивающий горожан пост:

Оказалось, что в каждом регионе местные власти решают судьбу игрушек по-разному. Например, в Костроме все игрушки, которые жители принесли к мемориалу, упаковали и отправили в Кемерово. В Хабаровске местные власти распорядились отдать игрушки детям из неблагополучных семей, потому что в детских домах и в отделе социальной защиты такие подарки принимать отказались. В Кирово-Чепецке решили отвезти 15 пакетов с игрушками в церковь.

«Если игрушки могут принести реальную пользу, почему бы их не отдать. И это, с точки зрения церкви, будет милостыня в память о погибших детях. Так делают, по погибшим детям раздают другим детям конфеты или игрушки в память, чтобы они своей детской искренней молитвой или добрым словом упомянули перед Богом», – цитирует портал «PRO город» руководителя миссионерского отдела Вятской епархии священника Андрея Лебедева.

В Красноярске волонтеры решили отдать игрушки в министерство социальной политики.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»
 

В Петербурге стихийный мемориал на Дворцовой площади тоже был в скором времени разобран. В пресс-службе комитета по благоустройству корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» объяснили, что уже не первый год перед ними встает вопрос: что делать с игрушками, принесенными людьми в знак скорби по погибшим детям? Ответ на него обсуждали в разных городах страны, но не нашли.

Звучали предложения передать игрушки в благотворительные организации или детские дома, но тут возникают две проблемы: санитарная и этическая.

«Важно понимать, что у этих игрушек смысл такой же, как и у цветов. Люди принесли их, выразив свою скорбь. Игрушка здесь – символ памяти и боли. Нужно ли пытаться их как-то еще пристроить? Ведь мы же не используем цветы с мемориала? К тому же в детские дома, благотворительные центры и церкви передавать игрушки, пролежавшие несколько дней на улице среди свечей и цветов, нельзя, исходя из санитарных норм. Детям можно отдавать только новые игрушки, поэтому и сами эти организации не принимают их», – объяснили представители ведомства.

Свой вариант того, что делать с мемориальными игрушками предложил активист Дмитрий Прутков. «Наша творческая группа из всего может создавать разные композиции. Идеальный концепт в данном случае – это создание монумента в стеклянном шатре. Сам памятник лучше расположить в парковой зоне, так как в помещении все это будет смотреться локально и «закрыто», – поделился своей идеей Дмитрий. Он убежден, что игрушка – символ памяти, если мы ее выкидываем, значит, стираем из памяти.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»
 

«Смерть – наиболее сложный феномен в человеческой жизни, со смертью сложно справиться или смириться, еще сложнее справиться с неожиданной и незаслуженной насильственной смертью или смертью вследствие несчастного случая, которая уносит жизни многих. Подобные ситуации вызывают сильнейшую реакцию. Это энергия порой воплощается в спонтанных мемориалах. Объекты и вещи, которые люди оставляют в местах памяти, наполнены эмоциями и становятся практически сакральными. Несмотря на то, что памятные письма разлетаются, ленты выцветают, цветы засыхают, а мягкие игрушки размокают и сереют под дождем, становясь «мусором», к этим объектам необходимо относится очень внимательно», – поделился с своим мнением с «Санкт-Петербург.ру» социолог, урбанист, кандидат социологических наук, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александра Ненько.

«Решением зачастую становятся ночная уборка объектов, пока за ними никто не наблюдает. По прошествии времени трагедии забываются, сглаживаются в памяти и уходят из публичного пространства в приватное пространство домов родственников жертв. Более нетривиальные решения могут быть такими: объекты мемориалов фотографируются и хранятся при городских музеях, а выставки фотографий этих объектов доступны в цифровом виде. В связи с цифровизацией мира цифровизация памяти – достаточно понятный для людей подход», – рассказал Александра Ненько.

«Я убеждена, что мемориалы нужны на местах трагедий. Такой я видела прошлым летом в селе Сюкеево, на высоком волжском берегу, напротив места, где затонул теплоход «Булгария». Две часовни, клумба и стела с именами. Пронзительно печально и до сих пор сокрушающе горестно. Если мы будем ставить мемориалы не только на местах трагедий, вся наша страна превратится в мемориал. Но людям нужно место, где они могут выразить свои чувства и воочию убедиться, что они не одиноки. Возможно, массовое выражение скорби – одна из немногих сохранившихся легитимных практик. Кто-то предлагает устанавливать мемориалы в каждом городе, я не считаю, что нам нужны новые мемориалы, нам нужны новые ритуалы», – цитирует «Реальное время» координатора Центра прикладной урбанистики в Казани Марью Леонтьеву.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»
 

В других странах на местах трагедий создают музеи и каменные мемориалы. Например, после убийства 69 человек на острове Утойя в Норвегии в июне 2011 года во время молодежного форума власти провели конкурс проектов мемориала.

Тогда победил Йонас Дальберг. Его проект называется «Рана памяти», представляет собой 3,5-метровый разрез, отделяющий берег озера Тюрифьорд от небольшого полуострова, наиболее приближенного к Утойи: на гладко отполированном камне будут написаны имена жертв таким образом, что к ним будет невозможно прикоснуться. Образованная пустота будет постоянным символом пропавших без вести и погибших.

Местные жители выступили против создания памятника, потому что тяжело переживают события того дня и не нуждаются в дополнительных напоминаниях о жестоком преступлении. Они подали иск к правительству Норвегии и требуют, чтобы место строительства памятника было перенесено.
Фото: ochendaje.livejournal.com
 

В Нью-Йорке в знак памяти об огромных потерях при терактах 2001 года был открыт Мемориальный музей 11 сентября.

Какова будет судьба мемориалов с игрушками и цветами в России и конкретно в Петербурге, решается.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Великая красота: необычные храмы Петербурга разных религий

    Самый северный буддийский храм, крупнейшая мечеть в европейской части России и величественная синагога – в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram