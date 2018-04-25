Символ памяти и боли: можно ли увековечить стихийные мемориалы с игрушками и цветами

Пожар в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 60 человек. По всей стране в течение двух недель стихийно появлялись импровизированные мемориалы. Жители разных городов скорбели, принося к местам памяти свечи, цветы и, так как большинство погибших в пожаре были дети, игрушки.

Не прошло и двух недель, как жительница города Шарья Костромской области по дороге на работу сделала фотографию с выброшенными на помойки цветами и игрушками. Снимок быстро облетел страницы социальных сетей. Люди недоумевали, почему символы памяти выкинули на помойку.

Местные власти заявили, что в произошедшем виновата организация, которая занимается уборкой в городе, пишет «Kostroma.today». Администрация пообещала разобраться в ситуации и не допустить подобных фактов в будущем.

После поднятого шума в социальных сетях игрушки достали и в группе «Подслушано в Шарье» появился уже новый, успокаивающий горожан пост:

Оказалось, что в каждом регионе местные власти решают судьбу игрушек по-разному. Например, в Костроме все игрушки, которые жители принесли к мемориалу, упаковали и отправили в Кемерово. В Хабаровске местные власти распорядились отдать игрушки детям из неблагополучных семей, потому что в детских домах и в отделе социальной защиты такие подарки принимать отказались. В Кирово-Чепецке решили отвезти 15 пакетов с игрушками в церковь.

«Если игрушки могут принести реальную пользу, почему бы их не отдать. И это, с точки зрения церкви, будет милостыня в память о погибших детях. Так делают, по погибшим детям раздают другим детям конфеты или игрушки в память, чтобы они своей детской искренней молитвой или добрым словом упомянули перед Богом», – цитирует портал «PRO город» руководителя миссионерского отдела Вятской епархии священника Андрея Лебедева.

В Красноярске волонтеры решили отдать игрушки в министерство социальной политики.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

В Петербурге стихийный мемориал на Дворцовой площади тоже был в скором времени разобран. В пресс-службе комитета по благоустройству корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» объяснили, что уже не первый год перед ними встает вопрос: что делать с игрушками, принесенными людьми в знак скорби по погибшим детям? Ответ на него обсуждали в разных городах страны, но не нашли.

Звучали предложения передать игрушки в благотворительные организации или детские дома, но тут возникают две проблемы: санитарная и этическая.

«Важно понимать, что у этих игрушек смысл такой же, как и у цветов. Люди принесли их, выразив свою скорбь. Игрушка здесь – символ памяти и боли. Нужно ли пытаться их как-то еще пристроить? Ведь мы же не используем цветы с мемориала? К тому же в детские дома, благотворительные центры и церкви передавать игрушки, пролежавшие несколько дней на улице среди свечей и цветов, нельзя, исходя из санитарных норм. Детям можно отдавать только новые игрушки, поэтому и сами эти организации не принимают их», – объяснили представители ведомства.

Свой вариант того, что делать с мемориальными игрушками предложил активист Дмитрий Прутков. «Наша творческая группа из всего может создавать разные композиции. Идеальный концепт в данном случае – это создание монумента в стеклянном шатре. Сам памятник лучше расположить в парковой зоне, так как в помещении все это будет смотреться локально и «закрыто», – поделился своей идеей Дмитрий. Он убежден, что игрушка – символ памяти, если мы ее выкидываем, значит, стираем из памяти.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

«Смерть – наиболее сложный феномен в человеческой жизни, со смертью сложно справиться или смириться, еще сложнее справиться с неожиданной и незаслуженной насильственной смертью или смертью вследствие несчастного случая, которая уносит жизни многих. Подобные ситуации вызывают сильнейшую реакцию. Это энергия порой воплощается в спонтанных мемориалах. Объекты и вещи, которые люди оставляют в местах памяти, наполнены эмоциями и становятся практически сакральными. Несмотря на то, что памятные письма разлетаются, ленты выцветают, цветы засыхают, а мягкие игрушки размокают и сереют под дождем, становясь «мусором», к этим объектам необходимо относится очень внимательно», – поделился с своим мнением с «Санкт-Петербург.ру» социолог, урбанист, кандидат социологических наук, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Александра Ненько.

«Решением зачастую становятся ночная уборка объектов, пока за ними никто не наблюдает. По прошествии времени трагедии забываются, сглаживаются в памяти и уходят из публичного пространства в приватное пространство домов родственников жертв. Более нетривиальные решения могут быть такими: объекты мемориалов фотографируются и хранятся при городских музеях, а выставки фотографий этих объектов доступны в цифровом виде. В связи с цифровизацией мира цифровизация памяти – достаточно понятный для людей подход», – рассказал Александра Ненько.

«Я убеждена, что мемориалы нужны на местах трагедий. Такой я видела прошлым летом в селе Сюкеево, на высоком волжском берегу, напротив места, где затонул теплоход «Булгария». Две часовни, клумба и стела с именами. Пронзительно печально и до сих пор сокрушающе горестно. Если мы будем ставить мемориалы не только на местах трагедий, вся наша страна превратится в мемориал. Но людям нужно место, где они могут выразить свои чувства и воочию убедиться, что они не одиноки. Возможно, массовое выражение скорби – одна из немногих сохранившихся легитимных практик. Кто-то предлагает устанавливать мемориалы в каждом городе, я не считаю, что нам нужны новые мемориалы, нам нужны новые ритуалы», – цитирует «Реальное время» координатора Центра прикладной урбанистики в Казани Марью Леонтьеву.

Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

В других странах на местах трагедий создают музеи и каменные мемориалы. Например, после убийства 69 человек на острове Утойя в Норвегии в июне 2011 года во время молодежного форума власти провели конкурс проектов мемориала.

Тогда победил Йонас Дальберг. Его проект называется «Рана памяти», представляет собой 3,5-метровый разрез, отделяющий берег озера Тюрифьорд от небольшого полуострова, наиболее приближенного к Утойи: на гладко отполированном камне будут написаны имена жертв таким образом, что к ним будет невозможно прикоснуться. Образованная пустота будет постоянным символом пропавших без вести и погибших.

Местные жители выступили против создания памятника, потому что тяжело переживают события того дня и не нуждаются в дополнительных напоминаниях о жестоком преступлении. Они подали иск к правительству Норвегии и требуют, чтобы место строительства памятника было перенесено.

Фото: ochendaje.livejournal.com

В Нью-Йорке в знак памяти об огромных потерях при терактах 2001 года был открыт Мемориальный музей 11 сентября.

Какова будет судьба мемориалов с игрушками и цветами в России и конкретно в Петербурге, решается.