«Мы не можем ждать, когда все взлетит на воздух!»: новоселы «Полюстрово Парк» просят убрать «Нордгаз» из-под окон

ЖК «Полюстрово Парк» еще не сдан в эксплуатацию, но жильцы вовсе не спешат с новосельем. Их пугает соседство с предприятием «Нордгаз», деятельность которого связана с производством технических газов и газосварочного оборудования.

Новоселы убеждены, что предприятие угрожает их жизни и здоровью, так как там «ежедневно заполняют, погружают-разгружают сотни баллонов со взрывоопасными газами – пропаном, кислородом, водородом, ацетиленом». Рядом с производственной площадкой «Нордгаз» находится большой торговый центр «Бестужевский двор» и муниципальная газовая котельная с двумя башнями с мазутом.

Новые жители района сравнили газовое предприятие с военной установкой «Град». «Я как человек, связанный с техникой, понимаю, насколько опасно это предприятие, – поделился опасениями с «Санкт-Петербург.ру» владелец жилья в ЖК «Полюстровский Парк» Василий Иванов. – Предприятие закачивает газы под давлением 150 атмосфер. А что такое 150 атмосфер? Вода в кране течет под давлением 3-4 атмосферы. Если газовый баллон взлетит, то он улетит через весь дом! У меня двое детей, и я не хочу подвергать опасности их жизни».

«Если здесь будет взрыв, то взорвется полрайона. Достаточного взрыва одного баллона, чтобы квартиры не стало. А тут около ста этих баллонов и опасное производство. Мы не будем сидеть и ждать, когда все взлетит на воздух. Мы обращались в разные инстанции, но нам присылают одни отписки и никаких мер не предпринимается», – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» сотрудница торгового центра «Бестужевский двор» Нина Борисовская.

Активисты убеждены, что предприятие нужно выводить за пределы жилой застройки, и призывают власти обратить внимание на проблему до того, как она заберет жизни людей. Люди не верят в то, что предприятие должным образом обеспечивает пожарную безопасность и охраняется от террористов. Они создали петицию с требованием убрать «газовую бомбу» из густонаселенного жилого района.

Фото: Павел Деревянченко

Опасения новоселов подтвердила внеплановая проверка производственной площадки сотрудниками МЧС в марте этого года. Ведомство обнаружило нарушения пожарной безопасности: баллоны с кислородом хранились вместе с баллонами других горючих газов и располагались они в опасной близости с емкостями горячих жидкостей котельной, снабжающей теплом близлежащие жилые здания. «Нордгаз» отделался за эти нарушения штрафом и предписанием об их устранении.

На газовом предприятии убеждены, что их деятельность угрозы населению не представляет, так как она отмечена лишь четвертым – низким классом опасности по признаку работы оборудования под большим давлением. Санитарно-защитная зона для предприятий такого класса, согласно законодательству, – 100 метров, но, если по отношению к жилым домам она соблюдается, то две большие бочки с мазутом располагаются совсем рядом от производства – 10-12 метров.

Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в «Нордгаз», предписания МЧС компания выполнила: уменьшила количество находящихся в одном месте баллонов, увеличила проходы между их рядами, построила новую эстакаду и занялась установкой огнеупорных перегородок. Помимо этого, руководство компании провело инструктаж среди сотрудников, назначило ответственных, издало приказы по профилактической работе. Также были развешены плакаты с порядком действий при пожаре.

За безопасностью на территории огороженной производственной площадки следят с помощью шести видеокамер. В рабочее время с 07:30 утра до 17:30 там находится сотрудник, который принимает и сдает продукцию. Во внерабочее время предприятие охраняет сторож.

Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

«Компания «Нордгаз» не отрицает, что их объект опасный. В ТЦ в Кемерово вообще не было никакого класса опасности и в результате пожара погибли более 60 человек. Когда один баллон взрывается, он разносит часть дома, а там столько баллонов? Таких мест в России полно. Можно же заранее убрать источник опасности, не допустить страшную катастрофу», – поделился своим мнением представляющий интересы жильцов адвокат Владимир Артемов.

«Нордгаз» заверил «Санкт-Петербург.ру», что имеющиеся на предприятии газы не взрывоопасны, а водород, хоть и перечислен на сайте компании среди продукции, на площадке по адресу Мечникова, 40, не хранится и не используется. Правда, в компании указывают, что не взрывоопасны они именно по классификации опасности Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. По этому документу пропан, ацетилен и водород относятся к легковоспламеняющимся газам, а кислород – невоспламеняющийся и нетоксичный газ.

При этом на своем официальном сайте «Нордгаз» подчеркивает, что ацетилен – взрывоопасен и с воздухом образует взрывоопасную смесь.

Пропан применяют в целях отопления частных жилых домов, горячего водоснабжения, для заправки зажигалок, паяльных ламп, также он применяется при производстве холодильного оборудования и кондиционеров. На своем сайте «Нордгаз» информирует, что пропан также является веществом взрывоопасным.

Будущие жильцы заказали экспертизу безопасности в Научно-исследовательском центре экспертизы в Москве, который подтвердил опасения людей: деятельность этого предприятия в густонаселенном районе не допустима. Согласно экспертизе, предприятие относится именно к группе опасных промышленных объектов первых трех классов опасности. К тому же, согласно СанПиН, предприятие, использующее в своей работе установку для разделения воздуха, представляет собой не четвертый, а третий класс опасности. В связи с этим размер санитарно-защитной зоны – 300 метров.

Газовое производство развернулось в Калининском районе задолго до плотного заселения района. ЖК «Полюстрово Парк» «вырос» рядом с производственной площадкой не просто так: застройщик SetlCity получил для возведения жилого дома всю разрешительную документацию, выданную Гостройнадзором. В ведомстве «Санкт-Петербург.ру» объяснили, что разрешение на строительство выдается ими согласно документам, которые поступают в Гостройнадзор из комитета по градостроительству и архитектуре. «То есть, если застройщик утвердил градостроительный план земельного участка, разработал на основе него проекты и провел экспертизу этой проектной документации, у нас нет оснований отказать в выдаче разрешений на строительство», – рассказала пресс-секретарь Госстройнадзора Анна Фриденталь. Ответ на запрос от КГА «Санкт-Петербург.ру» так и не получил.