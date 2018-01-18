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Гендиректор ИД «Комсомольская правда» обвинил все успешные СМИ в незаконных рекламных публикациях

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© Фото: Анатолий Жданов / spb.kp.ru

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Владимир Сунгоркин заявил, что 25% материалов в газете «Комсомольская правда» коммерческие.

Генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» и главный редактор одноименного издания Владимир Сунгоркин заявил в прямом эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь», что в изданиях холдинга размещаются проплаченные статьи без пометки «реклама».

Он утверждает, что 25% материалов в «Комсомольской правде» являются коммерческими и не отрицает факт размещения оплаченных статей без пометки «реклама», в частности речь идет об избирательных материалах.

«Мы работаем в реалиях Российской Федерации двухтысячных годов, и это является абсолютно распространенным явлением во всех СМИ, в самых высокопорядочных. Не существует сколько-нибудь популярного издания или популярного СМИ в Российской Федерации, которое не размещало бы оплаченные статьи», – заявил гендиректор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

В законе «О рекламе» говорится, что публикация коммерческих материалов без пометки о рекламе запрещена. Однако утверждения о подкупе СМИ не редкость. «Санкт-Петербург.ру» следил за скандалом с журналом Forbes, которого обвинил в публикации проплаченного материала руководитель PR-агентства «Социальные сети» Денис Терехов. На конференции Baltic Weekend в Петербурге 10 сентября 2015 года он заявил, что в 2006 году лично отдал 15 тыс. долларов бывшему заместителю главного редактора Forbes Russia Кириллу Вишнепольскому за публикацию текста об Александре Гайдамаке. Речь идет о статье 2006 года «Новый, русский», где рассказывается о намерении молодого предпринимателя купить футбольный клуб английской Премьер-лиги «Портсмут». 

Вишнепольский рассказывает совсем другую историю – как Терехов пытался протолкнуть джинсу, но его раскусили, и текст был переработан согласно формату издания. По словам Вишнепольского, в редакцию звонили «черные пиарщики» Гайдамака и грозились засудить издание за получившийся текст. Терехов стоял на своем: материал вышел в том виде, в каком он его согласовал, то есть остался заказным. Кирилл Вишнепольский предположил, что заявление Дениса Терехова может быть попыткой подорвать репутацию Forbes Russia в связи с продажей издания.

В сентябре 2015 года Денис Терехов на своей странице в Facebook намекнул на то, что он якобы платил изданию «Ведомости». На этот раз 100 тыс. долларов, по словам руководителя агентства «Социальные сети», ушли в СМИ за непубликацию материалов об определенной компании и человеке.

В ответ «Ведомости» в феврале 2016 года подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Терехова. В октябре суд встал на сторону газеты «Ведомости». Терехова обязали опровергнуть заявление о наличии «блока» в издании.

К заявлению генерального директора ИД «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина о проплаченных статьях посетители оставляют скептические комментарии. «Это, учитывая, что все СМИ существуют за рекламные деньги, странная новость. Насчет 25% он еще поскромничал...», – пишет пользователь.

«Ведь есть издания, где джинса возведена практически в культ. И совершенно разные издания, – размышляет старший партнер адвокатского бюро Андрей Павлов. – К примеру, приходит ко мне клиент, показывает черновик грязненькой статейки и говорит: «Это нам поможет, если я в «Новой газете» размещу?» И на следующей неделе разместил. Или, к примеру, рекламное агентство «О'Кей» в «МК» – культ заказухи, контролируется все. Доходит до того, что «МК-шные» журналисты не могут написать в статье «Макдоналдс», поскольку по стандарту за упоминание брэнда кто-то должен заплатить. Вот так и появляются новости о взрыве возле «ресторана быстрого питания» и тому подобное. Если издание допускает или пропагандирует джинсу – все журналисты будут ориентироваться на это. И проблема, скорее всего, экономическая. Очень сложно построить нормальную бизнес-модель существования СМИ без помощи акционера».

В мире к обязательности отметки «На правах рекламы» в редакционных материалах относятся по-разному. В США издание, которое поместило скрытую рекламу на первую полосу, получит обвинения в неэтичности и сильно потеряет в рейтинге. Американские журналисты, которые преследуют в собственных публикациях бизнес-интерес, обязаны заявлять об этом публично – норма прописана на законодательном уровне. В Европе, в том числе России, Украине и других странах из зоны рунета, к подобным предупреждениям относятся «свободнее», несмотря на законодательство и этические нормы.

      

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