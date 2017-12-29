Организатор шоу «Аэрофлота»: Мероприятие на Дворцовой задержалось по независящим от нас обстоятельствам

Компания LBL, которая организовывала шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» на Дворцовой площади, призналась, что задержка мероприятия 28 декабря произошла по независящим от них обстоятельствам. Настоящую причину задержки сообщить отказались. Начало шоу накануне задержалось более, чем на час.



Источники «Санкт-Петербург.ру» уверяли, что задержка произошла из-за ожидания приезда губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы «Аэрофлота» Виталия Савельева.



Официально ведомства данную информацию не подтвердили. В аппарате губернатора сообщили, что не понимают, о чем идет речь. Ответственный за проведение шоу комитет по печати отказался оперативно сообщить о причинах задержки и согласился предоставить информацию только через запрос. В авиакомпании уточнили, что график гендиректора «Аэрофлота» участия в шоу не предполагал.



Шоу «Аэрофлота» 28 декабря должно было начаться в 18:00, однако оно стартовало лишь после 19:00. Зрителям пришлось больше часа находиться на Дворцовой площади при минусовой температуре на ветру. Многие не дождались начала представления и покинули площадь.



Шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» будет идти на Дворцовой до 31 декабря с 18:00 до 23:00. Каждые полчаса на стены арки Главного штаба будут проецировать виды Петербурга и световые фигуры – обещают и символ наступающего года, таксу.