Компания LBL, которая организовывала шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» на Дворцовой площади, призналась, что задержка мероприятия 28 декабря произошла по независящим от них обстоятельствам. Настоящую причину задержки сообщить отказались. Начало шоу накануне задержалось более, чем на час.
Источники «Санкт-Петербург.ру» уверяли, что задержка произошла из-за ожидания приезда губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы «Аэрофлота» Виталия Савельева.
Официально ведомства данную информацию не подтвердили. В аппарате губернатора сообщили, что не понимают, о чем идет речь. Ответственный за проведение шоу комитет по печати отказался оперативно сообщить о причинах задержки и согласился предоставить информацию только через запрос. В авиакомпании уточнили, что график гендиректора «Аэрофлота» участия в шоу не предполагал.
Шоу «Аэрофлота» 28 декабря должно было начаться в 18:00, однако оно стартовало лишь после 19:00. Зрителям пришлось больше часа находиться на Дворцовой площади при минусовой температуре на ветру. Многие не дождались начала представления и покинули площадь.
Шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» будет идти на Дворцовой до 31 декабря с 18:00 до 23:00. Каждые полчаса на стены арки Главного штаба будут проецировать виды Петербурга и световые фигуры – обещают и символ наступающего года, таксу.
Организатор шоу «Аэрофлота»: Мероприятие на Дворцовой задержалось по независящим от нас обстоятельствам
© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
Источники «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что задержка произошла из-за ожидания губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы «Аэрофлота» Виталия Савельева.
Компания LBL, которая организовывала шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» на Дворцовой площади, призналась, что задержка мероприятия 28 декабря произошла по независящим от них обстоятельствам. Настоящую причину задержки сообщить отказались. Начало шоу накануне задержалось более, чем на час.
Все новости рубрики
- Больше половины петербуржцев останутся в городе на новогодние праздникиПочти 60% людей в возрасте от 18 до 29 лет и от 40 до 49 лет планируют не выходить из дома в Новогоднюю ночь.
- Россия и США построят станцию на орбите ЛуныНаша страна разработает и изготовит для станции шлюзовой модуль.
- Картина дня: последствия теракта, задымление в метро и арест водителя «Рэндж Ровера» Каково количество пострадавших при взрыве в «Перекрестке», что произошло на «Горьковской» и на какой срок арестовали мужчину, изрезавшего водителя школьного автобуса.
- «Метрострой» построит верфь для супертанкеров в ПетербургеСтроительство объекта оценивают в 6 млрд 53 млн рублей.
- В петербургском океанариуме поселятся бычерылые скатыМорские звери прибыли в город на Неве из Шри-Ланки.
- 29 декабря 2017, 19:56
- «Метрострой» построит верфь для супертанкеров в ПетербургеСтроительство объекта оценивают в 6 млрд 53 млн рублей.
- 29 декабря 2017, 18:52
- «Яндекс» назвал самое популярное новогоднее блюдоАналитики компании исследовали кулинарные запросы россиян.
|
следующая
- «Яндекс» назвал самое популярное новогоднее блюдоАналитики компании исследовали кулинарные запросы россиян.
- Число пострадавших от взрыва в «Перекрестке» возросло до 18 человекНа данный момент в стационарах остаются девять петербуржцев.
- Станции метро "Невский проспект" и "Горьковская" открылись после пожараС возгоранием в шахте на Марсовом поле справились сотрудники метро.
- Продолжительность жизни в России в 2017 году выросла до рекордного уровняПоказатель младенческой смертности снизился до рекордной отметки.
- В петербургском океанариуме поселятся бычерылые скатыМорские звери прибыли в город на Неве из Шри-Ланки.
|
|
следующая
- 29.12
- Happy New Year, Let it Snow, Пять минут: новогодние (и не очень) песни для праздничного настроения
- 29.12
- Организатор шоу «Аэрофлота»: Мероприятие на Дворцовой задержалось по независящим от нас обстоятельствам
Лучшее в Петербурге
И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга
Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.
Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?
Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.
Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе
Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.
Как это сделанонаписать письмо
ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?
Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.
Проверено на себе
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.