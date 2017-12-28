Сотни зрителей мерзнут на Дворцовой в ожидании шоу "Аэрофлота"

Начало шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» задерживается уже более чем на час, сообщил корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Изначально организаторы шоу объявили, что ждут «маленьких зрителей» из детских домов, и представление вот-вот начнется. Однако источник сообщил «Санкт-Петербург.ру», что ждут приезда губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Пресс-службы губернатора и «Аэрофлота» эту информацию не подтвердили. В авиакомпании добавили, что график их гендиректора участия в шоу не предполагал.

Шоу «Аэрофлота» должно было начаться в 18:00, на 19:05 оно все еще не началось. До этого времени Дворцовая площадь была перекрыта. Зрители ходят вокруг Александровской колонны: температура на улице около нуля градусов. Замерзнув, они начали понемногу расходиться. Чтобы зрители хоть немного согрелись и не уходили, включили музыку. Некоторые стоят на площади уже полтора часа.

Шоу «Световых технологий» от «Аэрофлота» можно увидеть с 28 по 31 декабря с 18:00 до 23:00. Каждые полчаса на стены арки Главного штаба будут проецировать виды Петербурга и световые фигуры – обещают и символ наступающего года, таксу.