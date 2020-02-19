За честь до последнего: легендарные дуэли Петербурга

Пушкин и Дантес

Самая известная дуэль в российской истории прошла между великим поэтом Александром Пушкиным и офицером Жоржем Шарлем Дантесом.

Они познакомились ещё в 1834 году, после чего француз стал часто бывать в гостях у Александра Сергеевича. Дантес влюбился в Наталью Гончарову, жену Пушкина, а самим офицером заинтересовалась её сестра Екатерина.

Осенью 1836 года поэту вручили письмо, в котором ему присвоили «патент на звание рогоносца». Спустя некоторое время Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, но тот воспользовался Екатериной и женился на ней. Из-за этого Пушкину пришлось отказаться от выяснения отношений.

Жорж продолжал заигрывать с Натальей. Вокруг них ходило много слухов, что раздражало Пушкина, но он верил в невиновность жены и делал вид, что не боится сплетен. Но разговоров и шуток становилось всё больше, поэтому вскоре поэт написал письмо отцу Дантеса, в котором раскритиковал обоих. После этого Жорж согласился на дуэль, которая состоялась 8 февраля 1837 года на Чёрной речке.

Александр Сергеевич, не раз участвовавший в подобных поединках, на этот раз получил смертельное ранение в низ живота. Он смог выстрелить в Дантеса, но попал лишь в руку. Пушкин умер 10 февраля, спустя два дня после дуэли. Он скончался у себя на набережной Мойки, где сейчас располагается музей-квартира.

Адриан Волков, «Последний выстрел Пушкина». Фото: wikimedia.org

Чернов и Новосильцев

Парк Лесотехнической академии был местом дуэли поручика Семёновского полка Константина Чернова и флигель-адъютанта Владимира Новосильцева, который приходился внуком графу Владимиру Орлову.

Мать Новосильцева хотела, чтобы её сын нашёл себе достойную невесту, однако тот поступил вопреки её воле. Он влюбился в Марию Чернову, которая происходила из незнатной семьи.

Екатерина Новосильцева отговорила Владимира от свадьбы, поэтому ему пришлось взять назад своё обещание. Это оскорбило брата Марии Константина Чернова, и он вызвал его на дуэль.

Семья Новосильцева пыталась сгладить конфликт, но избежать поединка не удалось. Дуэль, прошедшая 22 сентября 1825 года, закончилась смертью и Владимира, и Константина – первый погиб от ранения в печень, а второй – от ранения в голову.

Секундантом Чернова был декабрист Кондратий Рылеев. Благодаря ему похороны его друга превратились в первую массовую политическую демонстрацию в стране.

Памятный знак на месте дуэли. Фото: wikimedia.org

Лермонтов и де Барант

В жизни Михаила Лермонтова было две дуэли. Вторая оказалась для него смертельной, а первая состоялась в Петербурге.

В феврале 1840 года поэт на балу у графини Александры Лаваль поссорился с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. По одной из версий, тот считал, что Лермонтов в разговоре с некой известной особой говорил о нём нелицеприятные вещи.

Спустя два дня, 18 февраля, произошла дуэль. Поединок на шпагах назначили на Парголовской дороге, в районе современного Выборгского шоссе. Когда у Лермонтова сломался клинок, в ход пошли пистолеты. Де Барант промахнулся, а поэт специально выстрелил в сторону.

После дуэли Лермонтова арестовали. Де Барант утверждал, что тот намеренно целился в него, за что Михаил Юрьевич предложил ещё раз стреляться. От поэта потребовали признаться, что он солгал в суде. «Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести», – писал он.

В итоге Лермонтова сослали в Тенгинский пехотный полк, сражавшийся в Кавказской войне. Спустя год он умер в результате дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым.

Лермонтов и де Барант. Фото: wikimedia.org

Четверная дуэль

Одна из самых необычных дуэлей в истории Петербурга случилась на Волковском поле (сейчас – исторический район ниже Обводного канала возле реки Волковки) 24 ноября 1817 года.

В тот день отношения выясняли кавалергардский штабс-ротмистр Василий Шереметев и чиновник Коллегии иностранных дел Александр Завадовский. Причиной дуэли стала балерина Авдотья Истомина, которая была возлюбленной первого.

Однажды после ссоры девушки и Шереметева Грибоедов, также служивший в Коллегии иностранных дел, пригласил её домой к Завадовскому. Там она провела два дня.

О ситуации Шереметев узнал от знакомого, Александра Якубовича, будущего декабриста. Тот убедил его, что нужно вызывать Шереметева на дуэль. В итоге было решено, что стреляться будут в том числе Грибоедов с Якубовичем, которые выступали секундантами.

На дуэли первым стрелял Шереметев, который задел пулей одежду противника. Завадовский ответил выстрелом в живот – соперник умер на следующий день. Дуэль Грибоедова и Якубовича перенесли на 1818 год. В результате поединка никто не погиб, но писатель получил ранение кисти левой руки. Благодаря ранению тело Грибоедова смогли опознать после его смерти при резне в русском посольстве в Тегеране.

Парный комплект пистолетов для дуэлей XIX века. Фото: wikimedia.org

Гумилёв и Волошин

Последняя знаменитая дуэль литераторов случилась на том же месте, где стрелялись Пушкин с Дантесом. Произошло это 5 декабря 1909 года. Николаю Гумилёву, известному поэту, тогда было 23 года. Символист Максимилиан Волошин был на девять лет старше его.

Как говорил Гумилёв, «за что же стреляться, как не за женщин и за стихи». Так и вышло, что дуэль устроили из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой. Гумилёв предлагал ей выйти за него замуж, но она предпочла Волошина.

На дуэли шаги между двумя поэтами отсчитывал Алексей Толстой. Гумилёв промахнулся, а у его соперника случилась осечка.

«Он предложил мне стрелять ещё раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались», – вспоминал Волошин.

По итогам дуэли все остались в живых, но получили наказание. Гумилёв в качестве зачинщика получил семь дней домашнего ареста, Волошин – один день.

Фото: wikimedia.org