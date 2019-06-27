Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

Петербург

Специалисты Роспотребнадзор в конце весны и начале лета 2019 года взяли 64 пробы воды на пляжах Петербурга. Изначально они выяснили, что купаться можно лишь в двух местах на территории всего города, но затем таких мест не оказалось вовсе.

Согласно данным за 17 июня, микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствовали только Колонистский пруд в Пушкинском районе, а также пляж «Ласковый» в Финском заливе. Через неделю, после проверки дополнительных проб, оказалось, что они уже не соответствуют нормам санитарного законодательства.

Все остальные места в Петербурге также непригодны для купания. В частности, речь идет о 1-м, 2-м и 3-м Суздальском озерах, Ольгинском водоеме, озере Разлив и озере Безымянном.

В петербургском управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что купаться и уж тем более употреблять воду их таких водоемов нельзя. Даже случайное заглатывание воды может стать причиной острой кишечной инфекции, гепатита А и других заболеваний.

Фото: pixabay.com

Ленобласть

В Ленинградской области ситуация оказалась лучше, чем в Петербурге. По данным на 24 июня, здесь есть большое количество мест, где можно купаться без опасности для здоровья.

Список проверенных зон:

Бокситогорский район: озеро Павловское в Бокситогорске;

Волосовский район: озеро Донцо в деревне Донцо, река Луга в деревне Большой Сабск;

Всеволожский район: озеро Колтушское в деревне Колтуши, озеро Коркинское в поселке Воейково, озеро Курголовское в поселке городского типа Токсово, озеро Лемболовское в поселке при станции Лемболово;

Кингисеппский район: Финский залив в деревне Выбье, река Луга в Кингисеппе;

Киришский район: озеро Светлое в поселке городского типа Будогощь;

Ломоносовский район: река Шингарка в деревне Низино;

Лужский район: озеро Толони и озеро Омчино в Луге;

Приозерский район: Раздолинское в поселке Сосново, река Вуокса в Приозерске, озеро Отрадное в поселке Плодовое;

Тихвинский район: озеро Царицыно в поселке Царицыно.

Фото: vk.com/club394690

Остальные места не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим или другим показателям.

В Роспотребнадозре добавили, что 14 мест соответствуют всем требованиям, в том числе по обеспечению условий для отдыха:

Выборгский район: пляж ООО «ДОЛ «Голубое озеро»» на берегу озера Марченково, поселок Цвелодубово; пляж ДОЛ «Спутник» на берегу озера Полевое в поселке Свободное; пляж на берегу озера Радужное (ООО «ДОЛ "Волна"»); пляж на берегу озера Гладышевское (ДОЛ «Радужный» ООО «ПИАФ); пляж на берегу озера Лошево (ДОЛ «Восток»); пляж на берегу Финского залива, ДОЛ «Зеленый остров» на острове Вольный в Выборге;

Приозерский район: искусственный водоем ООО «ОЗОН», поселок Платформа 69 км; пляж на березу озера Раздолинское поселка Сосново, администрация МО «Сосновское сельское поселение»; пляж АО «Золотая долина» на берегу искусственного водоема деревни Васильево; пляж на берегу озера Ратное в поселке городского типа Кузнечное;

Кингисеппский район: пляж на берегу реки Россонь в деревне Ванакюля;

Киришский район: пляж на берегу озера Светлое базы отдыха «Мечта» в поселке Будогощь;

Лужский район: пляж ДОЛ «Звездный» на берегу озеро Свиничное в Луге.

Фото: vk.com/campgreenisland

Правила поведения

В МЧС отмечают, что купаться стоит утром или вечером. В это время нет опасности перегрева от прямых солнечных лучей. Рекомендованная температура воды – не меньше 18-19 градусов. Воздух должен быть теплее, около 20-25 градусов. На продолжительность купания влияют различные условия, в том числе влажность воздуха и сила ветра. В идеале в воду стоит заходить, когда ветра нет.

Не стоит забывать, что длительное пребывание в водоеме вместе с переохлаждением может привести к судороге. Наиболее распространенной бывает судорога икроножной мышцы.

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Чтобы он нее избавиться, необходимо глубоко вдохнуть, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, захватить руками большие пальцы ног и сильно потянуть на себя. После этого нужно добраться до берега. Если судорога не прошла, необходимо лечь на спину и плыть на сушу с помощью рук, а если свело руки – то ногами. Специалисты отмечают, что также нужно бороться со страхом и подавлять панику.

Большинство несчастных случаев можно избежать на официальном месте для отдыха и купания. Там дежурят спасатели и врачи, которые смогут вовремя оказать помощь.

Также есть несколько других правил, о которых не стоит забывать. Нельзя заходить в воду в состоянии опьянения, а также плавать на надувных матрасах или камерах. Запрещено выплывать на судовой ход и приближаться к судам.

Фото: pixabay.com