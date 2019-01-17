Возле станций метро Петербурга 18 января будут раздавать памятные блокадные ленточки

В Петербурге в пятницу, 18 января, будут раздавать памятные ленточки в честь юбилея полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в городском отеделении всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ленточки можно будет получить у станций метро «Технологический институт», «Площадь Восстания», «Невский проспект», «Маяковская», «Садовая», «Ломоносовская», «Гостиный двор», «Горьковская», «Василеостровская» и «Адмиралтейская». Их будут раздавать с 17 до 18 часов.

Акцию приурочили к 76-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда. Он ежегодно отмечается 18 января.

Ранее в Петербурге начали раздавать ленточки ветеранам и блокадникам. Акция в Северной столице началась 9 января.