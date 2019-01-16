  • 16 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 66.3487  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.6445  
Нефть($) 16.01.2019 60.74 +0.13
Нефть(p) 16.01.2019 4014.42 +14.69

Картина дня: взрыв в Кингисеппе, штрафы за некачественную уборку снега и выплаты блокадникам

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось на заводе в Ленобласти и когда жители блокадного Ленинграда получат деньги.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппе. Первыми об этом сообщили 47news (12:02), «Невские новости» (12:12) и «Фонтанка» (12:17).

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении монтажных работ. В результате попадания искры от «болгарки» зажглась селитра, которая находилась в здании.

Дрозденко рассказал, что пострадали четыре человека, с резаными ранами они доставлены в больницу. Погибших нет. На заводе находились 72 человека, всех их вывели из здания.

Второй темой, по версии «Монитора», стали штрафы на 1,5 млн рублей от ГАТИ за некачественную уборку снега. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:42) и «Фонтанка» (17:27).

Государственная административно-техническая инспекция проверила своевременность очистки крыш и фасадов 159 нежилых зданий и прилегающих территорий. Проблемными оказали 22 объекта.

Чиновники начислили штрафов в размере 1,5 млн рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали выплаты ко Дню снятия блокады Ленинграда. Быстрее всех об этом написали АБН (15:42) и Gazeta.SPb (16:02).

Деньги в честь 75-летия полного снятия блокады получат примерно 400 тыс. ветеранов и жителей блокадного города. Каждый из них получит по 7 тыс. рублей.

Общая сумма выплат составит 1,7 млрд рублей. Средства начнут выплачивать 24 января.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 общественных бань Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома
    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram