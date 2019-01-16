Картина дня: взрыв в Кингисеппе, штрафы за некачественную уборку снега и выплаты блокадникам

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппе. Первыми об этом сообщили 47news (12:02), «Невские новости» (12:12) и «Фонтанка» (12:17).

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении монтажных работ. В результате попадания искры от «болгарки» зажглась селитра, которая находилась в здании.

Дрозденко рассказал, что пострадали четыре человека, с резаными ранами они доставлены в больницу. Погибших нет. На заводе находились 72 человека, всех их вывели из здания.

Второй темой, по версии «Монитора», стали штрафы на 1,5 млн рублей от ГАТИ за некачественную уборку снега. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:42) и «Фонтанка» (17:27).

Государственная административно-техническая инспекция проверила своевременность очистки крыш и фасадов 159 нежилых зданий и прилегающих территорий. Проблемными оказали 22 объекта.

Чиновники начислили штрафов в размере 1,5 млн рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали выплаты ко Дню снятия блокады Ленинграда. Быстрее всех об этом написали АБН (15:42) и Gazeta.SPb (16:02).

Деньги в честь 75-летия полного снятия блокады получат примерно 400 тыс. ветеранов и жителей блокадного города. Каждый из них получит по 7 тыс. рублей.

Общая сумма выплат составит 1,7 млрд рублей. Средства начнут выплачивать 24 января.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и Gazeta.SPb.